Regolamento Tre Penne-Breidablik: cosa succede in caso di pareggio semifinale turno preliminare

Il regolamento di Tre Penne-Breidablik: ecco cosa succede in caso di pareggio nella seconda semifinale del turno preliminare di Champions League 2023/2024. La coppa più prestigiosa riparte finalmente ed ecco la sfida tra la squadra di San Marino e la selezione proveniente dall’Islanda. In caso di parità al 90′, si disputeranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno ed eventualmente i calci di rigore per decretare l’altra finalista per giocarsi poi il pass per il primo turno di qualificazione.