Break dance, Antilai Sandrini stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

Antilai Sandrini stacca il pass olimpico per Parigi 2024: sarà lei a rappresentare l’Italia nella competizione femminile di break dance. B-Girl Anti festeggia alla Ludovika Arena di Budapest, in Ungheria, dove è andata in scena la seconda ed ultima tappa delle Olympic Qualifier Series di breaking, dopo quella andata in scena lo scorso maggio a Shanghai, in Cina. L’azzurra è riuscita a rientrare tra le migliori dieci atlete non ancora qualificate ai Giochi Olimpici, tenendo conto sua dei pass in palio mediante la classifica cumulata di entrambi gli appunti (7 pass) che delle varie riallocazioni.

L’aritmetica certezza del pass olimpico per Parigi 2024 per Sandrini è arrivata nell’ultima giornata di gare con l’accesso ai quarti di finale, dopo aver superato le pre-selezioni, le pre-qualificazioni ed il round robin, chiuso alle spalle della statunitense Logistx ma davanti alla portoghese Vanessa e all’altra americana La Vix. Traguardo storico dunque per Anti, che sarà la prima italiana di sempre a partecipare ad una edizione della rassegna a cinque cerchi nel breaking, disciplina che fa il suo esordio olimpico proprio a Parigi. Salgono così a 359 gli atleti italiani qualificati per i prossimi Giochi Olimpici.

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

CALENDARIO COMPLETO PARIGI 2024: IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO