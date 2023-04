Malagò: “Un errore non candidare Roma alle Olimpiadi”

“E’ un nuovo capitolo di questa meravigliosa avventura. La Ryder non è solo l’evento sportivo, ma tutto ciò che la precede. A partire dall’Open e per la legacy che lascerà”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa di presentazione del DS Automobiles 80° Open d’Italia, al Salone d’onore del Coni. Poi una riflessione di natura politica “Questa competizione si svolge a Marco Simone. Sono passati 63 anni dalle Olimpiadi di Roma 1960; quell’evento ha lasciato molti impianti, infrastrutture di cui tutti beneficiamo e alcuni ormai in disuso. Dal 1960 ad oggi, in questa città meravigliosa, non candidare Roma ha certificato che l’unica opera di carattere internazionale è stata fatta da un privato”, ha concluso Malagò.