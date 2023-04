Napoli, si muove la Procura sul caso Osimhen: Guardia di Finanza nella sede della Turris

La Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Napoli, ha svolto una perquisizione nella sede della Turris, la squadra di Torre del Greco. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno acquisito i contratti di acquisto e di cessione del calciatore Claudio Manzi. Il difensore, attualmente all’Entella, rientrò nell’operazione del Napoli per l’acquisto del centravanti Victor Osimhen dal Lille, insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e al portiere Orestis Karnezis, già professionista. Come ricorda la Gazzetta, Manzi fu valutato 4 milioni, ma in Francia non è mai andato: contratti firmati a Castel Volturno, sede del Napoli, e poi cessione in prestito alla Fermana. Poi, nella stagione successiva, l’addio a parametro zero e la firma con la Turris. Infine la cessione alla Virtus Entella per 120.000 euro.