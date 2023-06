Tuffi, Giochi Europei Cracovia 2023: Giovannini bronzo nella piattaforma 10m, oro per Barthel

Il tedesco Timo Barthel conquista la medaglia d’oro nella piattaforma 10 metri di tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023, lasciandosi alle spalle il britannico Robbie Scott Lee, argento. Medaglia di bronzo per l’azzurro Riccardo Giovannini che, dopo una grande gara, si toglie la soddisfazione di salire sul podio; l’altro italiano Eduard Timbretti Gugiu, invece, chiude in ottava posizione. Non arrivano carte olimpiche per l’Italia, poiché è il tedesco a volare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in virtù del suo successo.

Al termine della prima rotazione di tuffi al comando si piazzano il romeno Constantin Popovici e il britannico Tom Cutmore con uno score di 75.60, mentre il migliore degli azzurri è Riccardo Giovannini, che si issa in terza posizione con 73.60 punti. Eduard Timbretti Gugiu, invece, è decimo a quota 52.80. Nella secondo giro brilla il tedesco Timo Barthel che, realizzando un ottimo tuffo, balza al commando con 153.10 punti, lasciandosi alle spalle Popovici e Cutmore. Giovannini scende al quarto posto con 142.50 punti, mentre Timbretti diventa undicesimo con 110.40. La terza rotazione permette a Giovannini di tornare virtualmente sul podio con i suoi 207.10 punti, mentre Timbretti è decimo a quota 166.50. In vetta torna il britannico Cutmore con 219.00, davanti a Popovici, Barthel è impreciso è scivolta in quinta posizione.

Nella quarta rotazione ci pensa il britannico Robbie Scott Lee a sparigliare le carte, issandosi al secondo posto con 280.20 punti, alle spalle del connazionale Cutmore, sempre leader con un 294.60. Giovannini torna in quarta posizione a quota 264.70, mentre Timbretti risale fino alla sesta piazza grazie ad un 238.50. Cutmore sembra blindare il primo posto con il suo quinto tuffo, proiettandosi a quota 375.60, mentre alle sue spalle risalgono il tedesco Barthel e il connazionale Lee, che scalzano dal podio Giovannini, quinto con 328.70. Settima posizione, invece, per Timbretti a quota 299.55. Nell’ultima rotazione Cutmore getta clamorosamente via la vittoria e il podio, così Barthel ne approfitta per conquistare la medaglia d’oro e il pass per Parigi 2024 con 435.40 punti; argento per il britannico Lee (413.20) e bronzo per uno splendido Giovannini (411.20); ottavo posto per Timbretti (366.75).

1 GER BARTHEL Timo 435.40

2 GBR LEE Robbie Scott 413.20

3 ITA GIOVANNINI Riccardo 411.20

4 GBR CUTMORE Benjamin Paul 410.75

5 ROU POPOVICI Constantin 398.80

6 AUT KNOLL Anton 379.40

7 ESP CAMACHO DEL HOYO Carlos 368.20

8 ITA TIMBRETTI GUGIU Eduard 366.75

9 GER EIKERMANN Jaden 365.75

10 NOR BORSLIEN Isak 355.80

11 POL LUKASZEWICZ Robert 336.45

12 UKR NAUMENKO Yevhen 324.80