LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tuffi: finale trampolino 3 metri con Pellacani (DIRETTA)

La diretta live della finale femminile dal trampolino 3 metri dei tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023: al via dodici atlete tra cui l’azzurra Chiara Pellacani, brava a superare le qualificazioni. In palio tre prestigiose medaglie, ma soprattutto un pass olimpico, riservato al vincitore della gara. Chi vincerà l’oro, dunque, si qualificherà in automatico anche per i Giochi di Parigi 2024. La speranza ovviamente è che ci riesca Pellacani, a cui non manca il talento per giocarsi le sue chance. Appuntamento alle ore 19 di domenica 25 giugno. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

