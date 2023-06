Highlights e gol Inghilterra-Israele 2-0: Europei Under 21 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

L‘Inghilterra vince contro l’Israele per 2-0, nella sfida valevole per la seconda giornata degli Europei Under 21. E’ Gordon che sblocca il risultato al 16′ intervenendo perfettamente di testa su un cross di Gibbs-White. Raddoppio trovato poi dagli inglesi al 68’ con la rete di Rowe dalla distanza. Di seguito i video dei gol.