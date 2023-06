Giochi Europei, Tuffi: argento per Marsaglia e Tocci nel trampolino

Argento per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel trampolino sincro, ecco che l’Italia chiude in doppia cifra la trasferta ai Giochi Europei di Cracovia. La coppia tricolore ha messo a referto 402.66 punti totali terminando ciascuna delle sei rotazioni nelle posizioni di testa della graduatoria. Alla fine è riuscita a fare meglio solamente l’Ucraina, che ha conquistato l’ora grazie ad un 410.16. Bronzo per la Francia (394.92). La Nazionale chiude a dieci medaglie i Giochi con due ori, tre argenti e cinque bronzi, e una carta olimpica, quella conquistata da Chiara Pellacani nel trampolino.