Giochi Europei Cracovia 2023, scherma: l’Italia femminile del fioretto conquista l’oro

Inizia nel migliore dei modi la prima giornata di prove a squadre per l‘Italia della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia. Il team del fioretto femminile, composto da Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, si è aggiudicato l’oro dopo aver sconfitto 45-40 la Francia in finale. In precedenze le azzurre si erano imposte sulle pedane della Tauron Arena su Ucraina (45-26) e Ungheria (45-35). Sul terzo gradino del podio è invece salita la Germania, che nella finale per il bronzo ha domato l’Ungheria per 45-38. Una prestigiosa medaglia ma anche punti importanti per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.

È mancato poco, invece, a Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele, che si sono dovuti accontentare dell’argento nella sciabola. Gli azzurri si sono presentati in pedana con un successo netto agli ottavi ai danni della Slovenia (45-13) prima di quello con il brivido sulla Romania (45-44) ai quarti di finale. Nel penultimo atto, poi, la solida performance messa in atto per battere l’ostica Germania (45-34). La finale ha messo di fronte ancora una volta Italia e Francia. Quest’ultima dopo essere stata sotto nel punteggio per larghi tratti della sfida, ha disputato con più decisione le ultime stoccate prevalendo per 45-42.