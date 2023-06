Giochi Europei, Tiro a volo: De Filippis e Rossi primi nel trap

Primo posto per Mauro De Filippis nella prima serie di qualificazione del trap, con 75/75, ai Giochi Europei in Cracovia. Giovanni Pellielo è settimo con 73/75. Jessica Rossi ha fatto invece registrare il pieno di piattelli (75/75) nel primo turno di qualifica, guidando la classifica parziale. Non è andata bene invece a Giulia Grassia che ha chiuso al 25° posto con 66/75. La seconda tornata di qualificazione si disputerà domani.