Lukaku aspetta solo l’Inter, nonostante il nuovo assalto dell’Al-Hilal: i dettagli

Romelu Lukaku aspetta un segnale, un affondo, una dichiarazione forte di volontà da parte dell’Inter. Il centravanti belga ha chiarito la sua volontà forte al Chelsea, club in cui è tornato dopo il prestito nell’ultima stagione in nerazzurro. Dall’Arabia Saudita spingono e sono pronti a dare un nuovo assalto a Lukaku: all’Al-Hilal ha deciso di mettere in atto sul piatto ben 45 milioni di euro a stagione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club arabo ha messo in atto un secondo e più corposo affondo per Lukaku, mettendo sul piatto un ingaggio da 45 milioni di euro. Il no del belga è arrivato, quindi, per una seconda volta, chiarendo ancora una volta la sua volontà forte ossia quella di tornare all’Inter. Il club di Marotta, però, deve aspettare per trovare un’intesa con il Chelsea che al momento non aprirebbe ad un altro prestito.