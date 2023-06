Giochi Europei, Rugby Seven: donne al settimo posto, formazione maschile all’ottavo

Le Nazionali di rugby seven femminile e maschile azzurre chiudono rispettivamente al settimo e all’ottavo posto la propria avventura ai Giochi Europei in Cracovia, validi come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi2024. Le azzurre chiudono con una buona prova, battendo 34-7 il Portogallo nel playoff per la settima piazza, distanti quattro posti dal piazzamento minimo per partecipare, l’anno prossimo, al torneo di ripescaggio per l’ultimo pass olimpico. La formazione maschile chiude invece con due sconfitte di misura: 21-19 contro la Germania e poi 19-7 contro la Georgia.