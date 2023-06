MOVIOLA – Spagna-Ucraina, il portiere Neshcheret perde palla: l’arbitro vede un fallo

Episodio da moviola al 21′ di Spagna-Ucraina, match della terza giornata degli Europei Under 21. In un primo tempo condizionato da tantissimi errori individuali, il portiere ucraino Neshcheret si aggiunge alla lista perdendo palla al momento di un passaggio con le mani nella sua area. Sul pallone si è fiondato l’esterno spagnolo Riquelme, che deposita in rete. L’arbitro però vede un fallo e annulla. Dai replay non sembrano esserci stati contatti, ma la decisione del direttore di gara – posizionato bene – sembra lasciar pensare ad una trattenuta di Riquelme sull’estremo difensore. Si resta sullo 0-0 in una partita che fin qui è stata caratterizzata da tantissime sbavature.