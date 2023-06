Giochi Europei Cracovia 2023, badminton: primi successi per Toti e Greco-Salutt

Belle risposte azzurre nel badminton ai Campionati Europei di Cracovia. A raccogliere i primi successi del team italiano sono stati Giovanni Toti nel singolare maschile e Giovanni Greco e David Salutt nel doppio maschile. Toti ha battuto il polacco Dominik Kwinta e domani si giocherà la possibilità di passare agli ottavi di finale contro il romeno Teodor Ioan Cioroboiu. Prova convincente per Greco e Salutt contro gli azeri Azmy Qowimuramadhoni e Ade Resky Dwicahyo. Il duo italiano ha da subito imposto un gioco di alto livello riuscendo a sconfiggere gli avversari in tre set (21-17; 17-21; 21-17). Domani è in programma la sfida ai brittanici Lane e Vendy con il sogno dei quarti di finale.