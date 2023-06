Giochi Europei Cracovia 2023, tuffi: Bertocchi e Pellacani bronzo nel sincro dai 3 metri

Arriva ancora dai tuffi quella è che la prima medaglia di giornata per l’Italia Team ai Giochi Europei 2023 in corso in Polonia. Le protagoniste sono Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che hanno conquistato il bronzo nel sincro dal trampolino dei tre metri. Un pizzico di rammarico per la coppia azzurra (273.69 punti) che, dopo una gara sempre in testa, ha dovuto incassare il sorpasso della Gran Bretagna (oro con 279.90) e della Germania (argento con 276.33), proprio nel quinto e ultimo tuffo.