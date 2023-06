Malagò: “Dispiaciuti per la scelta di Banchero, ma c’è sempre speranza”

Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha commentato la scelta di Paolo Banchero, rookie of the year nell’Nba, di giocare i prossimi mondiali con la nazionale Usa e non con l’Italia. “Ovviamente siamo dispiaciuti. Uso il plurale maiestatis ma le scelte vanno rispettate. Ho letto, ovviamente anche con attenzione, l’intervista oggi al presidente Petrucci. Altre atleti ed altri atleti in altri sport hanno fatto altre scelte. La vita va avanti anche se io sono incrollabile, sono uno di quelli che fino a quando non gioco un minuto con la nazionale americana c’è sempre speranza”.