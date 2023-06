Pagelle Inghilterra-Germania 2-0: voti e tabellino del match

L’Inghilterra domina dal punto di vista del risultato e del gioco la Germania che abbandona la competizione senza dare segnali positivi. La partita che poteva valere almeno la speranza di potersi qualificare alla fase finale dell’Europeo viene approcciata malissimo dai tedeschi e condotta, se si può, anche peggio. Le reti del primo tempo di Archer ed Elliot indirizzano il match sin dalle prime battute con la Germania che non riesce praticamente mai a tirare in porta. Un pò difficile, quindi, vincere partite se non tiri in porta.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford 6,5, Johnson 6. (dal 14′ st Aarons 6,5.), Cresswell 6,5, Branthwaite 6,5, Thomas 6,5, Elliott 7,5 Skipp 6,5, Ramsey 7 (dal 14′ st Smith Rowe 6,5), Palmer 7, Archer 7,5. (dal 24′ st Gordon 6), Madueke 7 (dal 14′ st Garner 6).

GERMANIA (4-3-1-2): Atubolu 6,5, Vagnoman SV (dal 14′ pt Fischer 5), Bisseck 4, Dardai 5, Matriciani 4 (dal 1′ st Netz 5), Keitel 5, Krauss 5,5 , Weisshaupt 5 (dal 22′ st Alidou 5), Stiller 5,5, Schade 5, Weiper 4,5 (dal 22′ st Ngankam 5)

TABELLINO: Reti: al 4′ pt Archer C. (Inghilterra U21) , al 21′ pt Elliott H. (Inghilterra U21) .