Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, domenica 2 luglio: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, sabato 1 luglio, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Penultima giornata di gare della manifestazione multisport ricca di eventi con tante medaglie in palio. Proseguono le sfide di canoa slalom, pugilato, scherma, pentathlon moderno e molto altro ancora. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

Programma domenica 2 luglio Giochi Europei Cracovia 2023

9.00 Tiro a volo Trap squadre maschili – Qualificazioni: ITALIA

9.00 Tiro a volo Trap squadre femminili – Qualificazioni: ITALIA

9.04 Canoa slalom C1 maschile – Semifinali: PAOLO CECCON, FLAVIO MICOZZI, RAFFAELLO IVALDI

10.10 Canoa slalom C1 femminile – Semifinali: ELENA MICOZZI, MARTA BERTONCELLI, ELENA BORGHI

11.40 Canoa slalom C1 maschile – Finale: EVENTUALI PAOLO CECCON, FLAVIO MICOZZI, RAFFAELLO IVALDI

12.00 Badminton Doppio misto – Finale per l’oro

12.10 Canoa slalom C1 femminile – Finale: EVENTUALI ELENA MICOZZI, MARTA BERTONCELLI, ELENA BORGHI

12.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Finali per l’oro

13.00 Pugilato Finali 50kg, 57kg e 75kg femminili, 57kg, 71kg e +92kg maschili

15.00 Tiro a volo Trap squadre femminili – Finale: EVENTUALE ITALIA

15.05 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Quarti di finale: GIOVANNI DE GENNARO

15.15 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Quarti di finale: STEFANIE HORN

15.38 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Semifinali: EVENTUALE GIOVANNI DE GENNARO

15.47 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Semifinali: EVENTUALE STEFANIE HORN

15.59 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Finale: EVENTUALE GIOVANNI DE GENNARO

16.05 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Finale: EVENTUALE STEFANIE HORN

16.15 Tiro a volo Trap squadre maschili – Finale: EVENTUALE ITALIA