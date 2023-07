Tour de France 2023, Lafay: “Mi sentivo bene e ho deciso di strappare a mille metri dal traguardo”

“Una volta arrivati alla fine dell’ultima discesa ho cominciato a fare i conti e ad aspettare. Ho capito che in una volata vera e propria non avrei mai potuto vincere. Avevo una buona gamba e ho deciso di scattare a mille metri dal traguardo: un’azione che si è rivelata, per fortuna vincente”. Queste le parole di Victor Lafay, dopo aver vinto l’odierna seconda tappa del Tour de France 2023, la Vitoria Gasteiz-San Sebastian, di 209 chilometri.