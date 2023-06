Giochi Europei Cracovia 2023, mercoledì la cerimonia d’apertura: 331 gli azzurri al via

E’ tutto pronto a Cracovia per la terza edizione dei Giochi Europei, al via domani con le prime gare e la cerimonia d’apertura in programma all’Henryk Reyman Municipal Stadium. Gran parte della delegazione italiana ha già raggiunto la città polacca, dove gareggerà anche Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico del salto in alto ha deciso infatti di prendere parte agli Europei a squadre di atletica leggera, tornando a gareggiare a quasi dieci mesi di distanza dall’ultima uscita agonistica. “È una grande emozione rientrare subito in maglia azzurra – ha spiegato Tamberi – mi dà la carica giusta per iniziare come si deve. Debuttare in una gara di questo tipo è una scommessa, per il particolare regolamento dell’evento che prevede l’eliminazione al quarto errore complessivo. È stato un anno di tanti cambiamenti, perciò abbiamo voluto isolarci per trovare equilibrio con il team e ci siamo fatti attendere”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Domani si parte con le prime gare di canoa velocità, bmx freestyle, padel e nuoto artistico, mentre alle 20.30 la cerimonia dell’Henryk Reyman Municipal Stadium aprirà ufficialmente i Giochi. A portare la bandiera tricolore Odette Giuffrida e Mauro Nespoli, alfieri di una delegazione composta in totale da 331 atleti, 165 donne e 166 uomini, pronti a misurarsi in 25 delle 28 discipline in programma (l’Italia è assente soltanto nel basket 3×3, nel beach handball e nello ski jumping). Oltre all’olimpionico dell’arco, la nazionale azzurra potrà contare sui campioni olimpici del tiro a volo Gabriele Rossetti (skeet) e Jessica Rossi (trap), per un totale di 16 medagliati o plurimedagliati olimpici presenti in squadra. Fino al 2 luglio, giorno della cerimonia di chiusura in programma ancora all’Henryk Reyman Municipal Stadium, Cracovia e la Malopolska, regione situata nella parte meridionale della Polonia, ospiteranno in 25 venue di gara circa 7.000 atleti in rappresentanza di 48 Comitati Olimpici Europei.

GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

L’edizione polacca assume particolare valore perché saranno ben 11 le discipline in programma che distribuiranno carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, mentre altre 9 metteranno in palio punti per il ranking olimpico. Gli ori vinti in atletica (campionato a squadre), badminton, bmx freestyle, canoa slalom e velocità, judo (a squadre), mountain bike cross-country, nuoto artistico, pentathlon moderno, scherma (a squadre), teqball e tuffi varranno anche come titoli continentali. L’Italia Team riparte dalle 41 medaglie (13 ori, 15 argenti e 13 bronzi) vinte a Minsk 2019 che valsero il quarto posto in classifica dietro Russia, Bielorussia (entrambe escluse a Cracovia) e Ucraina. Cracovia 2023 sarà trasmessa in diretta dal Coni. Grazie all’accordo con l’EBU (European Broadcasting Union), la piattaforma OTT di Italia Team all’indirizzo https://tv.italiateam.sport/ garantirà da domani un totale di 80 ore di diretta, oltre alle cerimonie di apertura e di chiusura e agli highlights giornalieri dei principali eventi.