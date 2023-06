Milan, piace Openda del Lens. Dalla Francia: “Servono 50 milioni”

Il Milan sta pensando e sta progettando i piani per l’estate. Uno degli obiettivi per l’attacco, oltre alla priorità Marcos Thuram, potrebbe diventare Lois Openda che nella stagione appena passata in rassegna ha fatto benissimo in Ligue 1 al Lens. L’attaccante anche della nazionale belga è un pezzo pregiato del mercato europeo che potrebbe dunque rientrare nella sfera di interesse del Diavolo.

Secondo quanto riportato dai media francesi di RMC Sport, Openda sarebbe un desiderio futuro del Milan di Stefano Pioli che cerca dei rinforzi in attacco. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse forte del Lipsia con il quale Openda avrebbe anche raggiunto un accordo di massima. Il club tedesco ancora però non avrebbe trovato un accordo con il Lens che ha del ragazzo una richiesta abbastanza alta: servono 50 milioni di euro più bonus per convincere il Lens a cederlo.