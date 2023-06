Giochi Europei Cracovia 2023: tutti gli italiani in gara giorno per giorno

Tutti gli italiani in gara ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno dal 21 giugno al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Saranno in totale 30 gli sport (20 quelli che andranno in scena anche alle Olimpiadi di Parigi 2024) inseriti nel ricchissimo programma della manifestazione multisport, che promette grande spettacolo anche in questa nuova edizione. L’Italia sarà al via con un numeroso contingente di atleti, pronti a giocarsi i titoli (per molte discipline valevoli come Europei) ma anche qualche biglietto per Parigi 2024. Per quanto riguarda l’atletica leggera, la manifestazione polacca varrà come Europeo a squadre, in cui l’Italia è inserita nella prima divisione assieme a Polonia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Turchia, Finlandia, Svezia, Grecia e Belgio. Di seguito, il programma delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

Giochi Europei Cracovia 2023: italiani in gara

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO

9.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari: LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

9.08 Canoa velocità K4 500m femminile – Batterie: ITALIA

9.24 Canoa velocità K4 500m maschile – Batterie: ITALIA

9.54 Canoa velocità C2 500m maschile – Batterie: ITALIA

10.39 Canoa velocità K2 500m femminile – Batterie: ITALIA

10.53 Canoa velocità K2 500m maschile – Batterie: ITALIA

13.45 BMX freestyle Qualificazioni maschili (Gruppo 1): ALESSANDRO BARBERO, ELIA BENETTON

15.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Preliminari: ITALIA

15.38 Canoa velocità K4 500m femminile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

15.45 BMX freestyle Qualificazioni maschili (Gruppo 2): ALESSANDRO BARBERO, ELIA BENETTON

15.46 Canoa velocità K4 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

16.00 Canoa velocità C2 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

16.32 Canoa velocità K2 500m femminile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

16.46 Canoa velocità K2 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

GIOVEDI’ 22 GIUGNO

9.07 Canoa velocità C1 200m maschile – Batterie: MATTIA ALFONSI

9.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre miste – Qualificazioni

9.35 Canoa velocità K1 200m maschile – Batterie: ANDREA DI LIBERTO

10.00 Nuoto artistico Duo misto tecnico – Finale: GIORGIO MINISINI E LUCREZIA RUGGIERO

11.00 Tiro a segno Pistola 10m maschile – Qualificazioni: FEDERICO NILO MALDINI, PAOLO MONNA, ANDREA MORASSUT

11.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre miste – Finale

13.00 Tiro a segno Pistola 10m femminile – Qualificazioni: SARA COSTANTINO, BARBARA GAMBARO, CHIARA GIANCAMILLI, MARIA VARRICCHIO

13.30 Tiro a segno Pistola 10m maschile – Finale: EVENTUALI FEDERICO NILO MALDINI, PAOLO MONNA, ANDREA MORASSUT

14.07 Canoa velocità C2 500m maschile – Finale: EVENTUALE ITALIA

14.25 Canoa velocità K2 500m maschile – Finale B: EVENTUALE ITALIA

14.34 Canoa velocità K2 500m maschile – Finale A: EVENTUALE ITALIA

14.43 Canoa velocità K4 500m femminile – Finale: EVENTUALE ITALIA

15.30 Tiro a segno Pistola 10m femminile – Finale: EVENTUALI SARA COSTANTINO, BARBARA GAMBARO, CHIARA GIANCAMILLI, MARIA VARRICCHIO

16.07 Canoa velocità C1 200m maschile – Semifinali: EVENTUALE MATTIA ALFONSI

16.28 Canoa velocità K1 200m maschile – Semifinali: EVENTUALE ANDREA DI LIBERTO

16.45 BMX freestyle Finali maschili: EVENTUALI ALESSANDRO BARBERO, ELIA BENETTON

17.00 Tuffi Team Event 3m/10m misto: ITALIA

17.31 Canoa velocità K2 200m misto – Batterie: ITALIA

18.00 Nuoto artistico Duo tecnico – Finale: LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

18.30 Arrampicata Speed femminile – Qualificazioni

19.30 Arrampicata Speed femminile – Finale

VENERDI’ 23 GIUGNO

8.45 Tiro con l’arco Individuale maschile e femminile: TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI, FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

9.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Preliminari: SOFIA ZAMPETTI (46kg), VIRGINIA MAESTRO (49kg), ANDREA CONTI (54kg), MATIAS LOMARTIRE (58kg)

9.07 Canoa velocità K1 500m femminile – Batterie: AGATA FANTINI

9.15 Tiro a segno Pistola 10m squadre miste – Qualificazioni

9.28 Canoa velocità K1 500m maschile – Batterie: GIACOMO CINTI

9.30 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 1): GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

9.49 Canoa velocità C1 500m maschile – Batterie: NICOLAE CRACIUN

10.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale femminile – Preliminari: MAIA BIGINELLI, SARAH JODOIN DI MARIA, ELETTRA NERONI

10.00 Nuoto artistico Free Routine Combination – Finale: ITALIA

11.30 Tennistavolo Doppio misto – Sedicesimi di finale: ITALIA

11.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m maschile – Qualificazioni: DANILO DENNIS SOLLAZZO, SIMON WEITHALER

11.30 Arrampicata Lead maschile e femminile – Qualificazioni

12.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre miste – Finale

13.00 Tiro con l’arco Individuale maschile e femminile: TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI, FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

13.00 Pugilato Preliminari 60kg femminili, 57kg, 63,5kg, 71kg e 80kg maschili: ALESSIA MESIANO (60kg), MICHELE BALDASSI (57kg), GIANLUIGI MALANGA (63,5kg), SALVATORE CAVALLARO (71kg), SALVATORE CAVALLARO (80kg)

14.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi: EVENTUALI SOFIA ZAMPETTI (46kg), VIRGINIA MAESTRO (49kg), ANDREA CONTI (54kg), MATIAS LOMARTIRE (58kg)

14.07 Canoa velocità K2 500m femminile – Finale B: EVENTUALE ITALIA

14.16 Canoa velocità K2 500m femminile – Finale A: EVENTUALE ITALIA

14.25 Canoa velocità K4 500m maschile – Finale: EVENTUALE ITALIA

14.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m maschile – Finale: EVENTUALI DANILO DENNIS SOLLAZZO, SIMON WEITHALER

14.55 Canoa velocità C1 200m maschile – Finale B: EVENTUALE MATTIA ALFONSI

15.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 2): GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

15.00 Tuffi Sincro misto trampolino 3m: ITALIA

15.04 Canoa velocità C1 200m maschile – Finale A: EVENTUALE MATTIA ALFONSI

15.31 Canoa velocità K1 200m maschile – Finale A: EVENTUALE ANDREA DI LIBERTO

16.15 Tiro con l’arco Squadre miste: ITALIA

16.15 Atletica Getto del peso femminile – Qualificazione: MONIA CANTARELLA

16.20 Atletica Lancio del martello femminile – Qualificazione: SARA FANTINI

16.37 Canoa velocità C1 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE NICOLAE CRACIUN

16.40 Tiro con l’arco Squadre miste – Ottavi di finale: EVENTUALE ITALIA

16.51 Canoa velocità K1 500m femminile – Semifinali: EVENTUALE AGATA FANTINI

17.05 Canoa velocità K1 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE GIACOMO CINTI

17.05 Atletica 400m femminili: ALICE MANGIONE

17.15 Atletica Getto del peso femminile – Finale: EVENTUALE MONIA CANTARELLA

17.22 Atletica Salto triplo maschile – Qualificazioni: TOBIA BOCCHI

17.26 Atletica Lancio del martello femminile – Finale: EVENTUALE SARA FANTINI

17.35 Atletica 400m maschili: LORENZO BENATI

17.54 Canoa velocità K2 200m misto – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

17.55 Atletica 5000m femminili: NADIA BATTOCLETTI

18.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Finale: ITALIA

18.00 Pugilato Preliminari 60kg femminili, 57kg, 63,5kg e 71kg maschili: ALESSIA MESIANO (60kg), MICHELE BALDASSI (57kg), GIANLUIGI MALANGA (63,5kg), SALVATORE CAVALLARO (71kg)

18.15 Atletica Lancio del disco femminile – Qualificazioni: DAISY OSAKUE

18.20 Atletica Salto con l’asta maschile: CLAUDIO STECCHI

18.28 Atletica 800m maschili: CATALIN TECUCEANU

18.30 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 2): GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

18.39 Atletica Salto triplo maschile – Finale: EVENTUALE TOBIA BOCCHI

18.55 Atletica 3000m siepi maschili: OSAMA ZOGHLAMI

19.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Finali per il bronzo e per l’oro: EVENTUALI SOFIA ZAMPETTI (46kg), VIRGINIA MAESTRO (49kg), ANDREA CONTI (54kg), MATIAS LOMARTIRE (58kg)

19.15 Arrampicata Speed maschile – Qualificazioni

19.21 Atletica Lancio del disco femminile – Finale: EVENTUALE DAISY OSAKUE

19.30 Atletica 100m femminili: ZAYNAB DOSSO

19.50 Atletica 100m maschili: SAMUELE CECCARELLI

20.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale femminile – Finale: EVENTUALI MAIA BIGINELLI, SARAH JODOIN DI MARIA, ELETTRA NERONI

20.20 Arrampicata Speed maschile – Finale

SABATO 24 GIUGNO

9.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Preliminari: SARAH AL HALWANI (53kg), GIADA AL HALWANI (57 kg), DENNIS BARETTA (63kg)

9.00 Tiro con l’arco Squadre femminili – Quarti di finale: ITALIA

9.15 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q1)

10.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q2)

10.00 Tuffi Trampolino 3m individuale maschile – Preliminari: LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

10.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Trentaduesimi di finale: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

10.00 Nuoto artistico Routine acrobatica – Finale: ITALIA

10.40 Tiro con l’arco Squadre femminili – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

11.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q1)

11.00 Arrampicata Boulder maschile – Qualificazioni

11.30 Tiro con l’arco Squadre maschili – Quarti di finale: ITALIA

11.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q2)

11.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre maschili – Finale

12.07 Canoa velocità K1 500m femminile – Finale B: EVENTUALE AGATA FANTINI

12.14 Canoa velocità K1 500m maschile – Finale B: EVENTUALE GIACOMO CINTI

12.21 Canoa velocità C1 500m maschile – Finale A: EVENTUALE NICOLAE CRACIUN

12.30 Canoa velocità K1 500m femminile – Finale A: EVENTUALE AGATA FANTINI

12.39 Canoa velocità K1 500m maschile – Finale A: EVENTUALE GIACOMO CINTI

13.00 Pugilato Preliminari 54kg e 57kg femminili, 51kg e 92kg maschili: SIRINE CHARAABI (54kg), IRMA TESTA (57kg), FEDERICO EMILIO SERRA (51kg), AZIZ ABBES MOUHIIDINE (92kg)

13.10 Tiro con l’arco Squadre maschili – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

13.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q1)

13.30 Tennistavolo Doppio misto – Quarti di finale: EVENTUALE ITALIA

13.45 Tiro a segno Pistola 10m squadre femminili – Finale

14.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi: EVENTUALI SARAH AL HALWANI (53kg), GIADA AL HALWANI (57 kg), DENNIS BARETTA (63kg)

14.00 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Qualificazioni (Q2)

14.00 Tiro con l’arco Squadre femminili – Finale per il bronzo: EVENTUALE ITALIA

14.25 Tiro con l’arco Squadre maschili – Finale per il bronzo: EVENTUALE ITALIA

14.30 Arrampicata Boulder femminile – Qualificazioni

14.35 Canoa velocità K2 200m misto – Finale: EVENTUALE ITALIA

14.50 Tiro con l’arco Squadre femminili – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

15.00 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q1)

15.00 Tuffi Sincro misto piattaforma 10m: ITALIA

15.10 Atletica Lancio del martello maschile – Qualificazioni: GIORGIO OLIVIERI

15.15 Tiro con l’arco Squadre maschili – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

15.20 Atletica Salto in lungo maschile – Qualificazioni: MATTIA FURLANI

15.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Qualificazioni (Q2)

15.55 Atletica Salto con l’asta femminile: ROBERTA BRUNI

16.05 Atletica 110m ostacoli maschili: HASSANE FOFANA

16.15 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre maschili – Finale

16.15 Atletica Lancio del martello maschile – Finale: EVENTUALE GIORGIO OLIVIERI

16.25 Atletica 100m ostacoli femminili: ELISA DI LAZZARO

16.36 Atletica Salto in lungo maschile – Finale: EVENTUALE MATTIA FURLANI

16.50 Atletica 800m femminili: ELOISA COIRO

17.00 Nuoto artistico Duo libero – Finale: EVENTUALI LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

17.10 Atletica 1500m maschile: PIETRO ARESE

17.15 Atletica Lancio del disco maschile – Qualificazioni: ALESSIO MANNUCCI

17.26 Atletica Salto triplo femminile – Qualificazioni: OTTAVIA CESTONARO

17.40 Atletica 400m ostacoli femminili: AYOMIDE FOLORUNSO

17.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m squadre femminili – Finale

18.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Trentaduesimi di finale: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

18.00 Pugilato Preliminari 54kg e 66kg femminili, 80kg maschili: SIRINE CHARAABI (54kg), ASSUNTA CANFORA (66kg), SALVATORE CAVALLARO (80kg)

18.05 Atletica 400m ostacoli maschili: ALESSANDRO SIBILIO

18.20 Atletica Lancio del disco maschile – Finale: EVENTUALE ALESSIO MANNUCCI

18.30 Atletica Staffetta 4x100m femminile: ITALIA

18.41 Atletica Salto triplo femminile – Finale: EVENTUALE OTTAVIA CESTONARO

18.50 Atletica Staffetta 4x100m maschile: ITALIA

19.00 Taekwondo femminile 53kg e 57kg, maschile 63kg e 68kg – Finali per il bronzo e per l’oro: EVENTUALI SARAH AL HALWANI (53kg), GIADA AL HALWANI (57 kg), DENNIS BARETTA (63kg)

19.00 Tuffi Trampolino 3m individuale maschile – Finale: EVENTUALI LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

20.00 Nuoto artistico Duo misto libero – Finale: GIORGIO MINISINI E LUCREZIA RUGGIERO

20.00 Arrampicata Lead maschile – Finale

21.00 Arrampicata Lead femminile – Finale

DOMENICA 25 GIUGNO

9.00 Tiro a volo Skeet maschile e femminile – Qualificazioni (50 piattelli): MARTINA BARTOLOMEI, CHIARA DI MARZIANTONIO, SIMONA SCOCCHETTI, TAMMARO CASSANDRO, GABRIELE ROSSETTI, ELIA SDRUCCIOLI



9.00 Tiro con l’arco Squadre miste – Quarti di finale: EVENTUALE ITALIA

9.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Qualificazioni: ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

9.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Fase a gironi: MARTINA BATINI, ERICA CIPRESSA, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO

9.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Preliminari: CRISTINA GASPA (62kg), NATALIA D’ANGELO (67kg), ANTONIO GERONE (80kg)

9.15 Tiro a segno Pistola 25m femminile – Qualificazioni (Precision stage)

9.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m maschile – Qualificazioni: RICCARDO ARMIRAGLIO, EDOARDO BONAZZI, SIMON WEITHALER

10.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

10.00 Tuffi Trampolino 3m individuale femminile – Preliminari: ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI, ELISA PIZZINI

10.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Finale: ITALIA

10.40 Tiro con l’arco Squadre miste – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

11.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI MARTINA BATINI, ERICA CIPRESSA, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO

11.30 Mountain bike femminile: MARTINA BERTA, CHIARA TEOCCHI, GIADA SPECIA

12.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m maschile – Finale: EVENTUALI RICCARDO ARMIRAGLIO, EDOARDO BONAZZI, SIMON WEITHALER

13.00 Pugilato Preliminari 50kg femminili, 71kg e +92kg maschili: GIORDANA SORRENTINO (50kg), SALVATORE CAVALLARO (71kg), DIEGO LENZI (+92kg)

13.00 Pugilato Sedicesimi di finale 63,5kg maschili: EVENTUALE GIANLUIGI MALANGA

13.00 Scherma Sciabola maschile individuale – Fase a gironi: LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE

14.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi: EVENTUALI CRISTINA GASPA (62kg), NATALIA D’ANGELO (67kg), ANTONIO GERONE (80kg)

14.15 Mountain bike maschile: SIMONE AVONDETTO, LUCA BRAIDOT, DANIELE BRAIDOT, NADIR COLLEDANI

14.30 Tennistavolo Doppio misto – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

14.30 Scherma Sciabola maschile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE

15.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile: ITALIA

15.10 Tiro con l’arco Squadre miste – Finale per il bronzo: EVENTUALE ITALIA

15.20 Tennistavolo Doppio misto – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

15.30 Atletica Lancio del giavellotto femminile – Qualificazioni: FEDERICA BOTTER

15.35 Atletica Salto in alto maschile: STEFANO SOTTILE

15.35 Tiro con l’arco Squadre miste – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

15.45 Tiro a volo Skeet femminile – Finale: EVENTUALI MARTINA BARTOLOMEI, CHIARA DI MARZIANTONIO, SIMONA SCOCCHETTI

16.05 Atletica 200m femminili: DALIA KADDARI

16.25 Atletica 200m maschili: FILIPPO TORTU

16.28 Atletica Getto del peso maschile – Qualificazioni: ZANE WEIR

16.34 Atletica Lancio del giavellotto femminile – Finale: EVENTUALE FEDERICA BOTTER

16.55 Atletica Salto in lungo femminile – Qualificazioni: LARISSA IAPICHINO

17.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

17.00 Arrampicata Boulder maschile – Finale

17.05 Atletica 3000m siepi femminili: ELEONORA CURTABBI

17.25 Atletica Salto in alto femminile: ERIKA FURLANI

17.27 Atletica Getto del peso maschile – Finale: EVENTUALE ZANE WEIR

17.33 Atletica Lancio del giavellotto maschile – Qualificazione: MICHELE FINA

17.40 Atletica 5000m maschili: YEMAN CRIPPA

17.45 Tiro a volo Skeet maschile – Finale: EVENTUALI TAMMARO CASSANDRO, GABRIELE ROSSETTI, ELIA SDRUCCIOLI

18.00 Pugilato Preliminari – Sessione serale

18.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Semifinali: EVENTUALI MARTINA BATINI, ERICA CIPRESSA, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO

18.00 Scherma Sciabola maschile individuale – Semifinali: EVENTUALI LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE

18.10 Atletica Salto in lungo femminile – Finale: EVENTUALE LARISSA IAPICHINO

18.20 Atletica 1500m femminili: SINTAYEHU VISSA

18.38 Atletica Lancio del giavellotto maschile – Finale: EVENTUALE MICHELE FINA

18.45 Atletica Staffetta 4x400m mista: ITALIA

19.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Finali per il bronzo e per l’oro: EVENTUALI CRISTINA GASPA (62kg), NATALIA D’ANGELO (67kg), ANTONIO GERONE (80kg)

19.00 Tuffi Trampolino 3m individuale femminile – Finale: EVENTUALI ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI, ELISA PIZZINI

19.10 Scherma Fioretto femminile individuale – Finali: EVENTUALI MARTINA BATINI, ERICA CIPRESSA, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO

19.10 Scherma Sciabola maschile individuale – Finale: EVENTUALI LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE

20.00 Arrampicata Boulder femminile – Finale

LUNEDI’ 26 GIUGNO

9.00 Taekwondo femminile 73kg e +73kg, maschile 87kg e +87kg – Preliminari: MARISTELLA SMIRAGLIA (73kg), MATTIA MOLIN (+87kg)

9.00 Tiro con l’arco Individuale maschile – Trentaduesimi e sedicesimi: EVENTUALI FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

9.00 Tiro a volo Skeet squadre miste – Qualificazioni: ITALIA

9.00 Scherma Spada femminile individuale – Fase a gironi: ROSSELLA FIAMINGO, FEDERICA ISOLA, ALBERTA SANTUCCIO, MARA NAVARRIA

9.00 Pentathlon moderno Individuale maschile – Qualificazioni: MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

9.00 Tiro a segno Pistola 25m femminile – Qualificazioni (Rapid stage)

9.30 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

9.30 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi: ITALIA

10.00 Tennistavolo Singolo femminile e maschile – Quarti di finale: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

10.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale maschile – Preliminari: RICCARDO GIOVANNINI, EDUARD CRISTIAN TIMBRETTI GUGIU

10.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m femminile – Qualificazioni: SOFIA BENETTI, SOFIA CECCARELLO, BARBARA GAMBARO

11.00 Scherma Spada femminile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI ROSSELLA FIAMINGO, FEDERICA ISOLA, ALBERTA SANTUCCIO, MARA NAVARRIA

11.00 Scherma Fioretto maschile individuale – Fase a gironi: DAVIDE FILIPPI, ALESSIO FOCONI, FILIPPO MACCHI, TOMMASO MARINI

12.00 Tiro a segno Pistola 25m femminile – Finale

13.00 Pugilato Sedicesimi di finale 54kg, 60kg, 66kg femminili, 51kg, 80kg e 92kg maschili: EVENTUALI SIRINE CHARAABI (54kg), ALESSIA MESIANO (60kg), ASSUNTA CANFORA (66kg), FEDERICO EMILIO SERRA (51kg), SALVATORE CAVALLARO (80kg), AZIZ ABBES MOUHIIDINE (92kg)

14.00 Taekwondo femminile 73kg e +73kg, maschile 87kg e +87kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi: EVENTUALI MARISTELLA SMIRAGLIA (73kg), MATTIA MOLIN (+87kg)

14.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m femminile – Finale: EVENTUALI SOFIA BENETTI, SOFIA CECCARELLO, BARBARA GAMBARO

14.30 Tennistavolo Singolo femminile e maschile – Quarti di finale: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

15.45 Tiro a volo Skeet squadre miste – Finale: EVENTUALE ITALIA

16.00 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile: ITALIA

16.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

16.00 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi: ITALIA

16.30 Pentathlon moderno Individuale femminile – Ranking Round scherma (semifinali): ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

17.20 Break dance femminile – Round robin Top 16: ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

18.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale maschile – Finale: EVENTUALI RICCARDO GIOVANNINI, EDUARD CRISTIAN TIMBRETTI GUGIU

18.00 Scherma Spada femminile individuale – Semifinali: EVENTUALI ROSSELLA FIAMINGO, FEDERICA ISOLA, ALBERTA SANTUCCIO, MARA NAVARRIA

18.00 Scherma Fioretto maschile individuale – Semifinali: EVENTUALI DAVIDE FILIPPI, ALESSIO FOCONI, FILIPPO MACCHI, TOMMASO MARINI

18.00 Pugilato Sedicesimi di finale 54kg, 60kg, 66kg femminili, 51kg, 80kg e 92kg maschili: EVENTUALI SIRINE CHARAABI (54kg), ALESSIA MESIANO (60kg), ASSUNTA CANFORA (66kg), FEDERICO EMILIO SERRA (51kg), SALVATORE CAVALLARO (80kg), AZIZ ABBES MOUHIIDINE (92kg)

19.00 Taekwondo femminile 73kg e +73kg, maschile 87kg e +87kg – Finali per il bronzo e per l’oro: EVENTUALI MARISTELLA SMIRAGLIA (73kg), MATTIA MOLIN (+87kg)

19.00 Tennistavolo Doppio misto – Finale per il bronzo: EVENTUALE ITALIA

19.10 Break dance maschile – Round robin Top 16: ALESSIO SIGNORE

19.30 Scherma Spada femminile individuale – Finali: EVENTUALI ROSSELLA FIAMINGO, FEDERICA ISOLA, ALBERTA SANTUCCIO, MARA NAVARRIA

19.30 Scherma Fioretto maschile individuale – Finali: EVENTUALI DAVIDE FILIPPI, ALESSIO FOCONI, FILIPPO MACCHI, TOMMASO MARINI

19.50 Tennistavolo Doppio misto – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

MARTEDI’ 27 GIUGNO

9.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Trentaduesimi e sedicesimi: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

9.00 Scherma Spada maschile individuale – Fase a gironi: GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA

9.00 Tiro a volo Skeet squadre maschili e femminili – Qualificazioni: ITALIA

9.00 Tiro a segno Pistola automatica 25m squadre miste – Qualificazioni

9.30 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

9.30 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi: ITALIA

10.00 Triathlon Individuale femminile: ALICE BETTO, ANGELICA PRESTIA, VERENA STEINHAUSER

10.00 Tuffi Trampolino 1m individuale maschile – Preliminari: LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

10.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Scherma (semifinali): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

10.40 Pentathlon moderno Individuale femminile – Nuoto (semifinali): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

11.00 Tennistavolo Singolo femminile – Semifinali: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI

11.15 Pentathlon moderno Individuale femminile – Laser Run (semifinali): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

11.30 Scherma Spada maschile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA

11.50 Tennistavolo Singolo femminile – Semifinali: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI

12.00 Scherma Sciabola femminile individuale – Fase a gironi: MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE



12.40 Tennistavolo Singolo maschile – Semifinali: EVENTUALI MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

13.00 Pugilato Preliminari – Sessione pomeridiana

13.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Scherma (semifinali): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

13.15 Tiro a segno Pistola automatica 25m squadre miste – Finale

13.30 Tennistavolo Singolo maschile – Semifinali: EVENTUALI MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

13.30 Scherma Sciabola femminile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE

13.40 Pentathlon moderno Individuale femminile – Nuoto (semifinali): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

14.15 Pentathlon moderno Individuale femminile – Laser Run (semifinali): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

15.45 Tiro a volo Skeet squadre femminili – Finale: EVENTUALE ITALIA

16.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile: ITALIA

16.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

16.00 Badminton Doppio maschile, femminile e misto – Gironi: ITALIA

16.30 Tennistavolo Singolo femminile – Finale per il bronzo: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI

16.30 Pentathlon moderno Individuale maschile – Ranking Round scherma (semifinali): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

17.00 Tiro a volo Skeet squadre maschili – Finale: EVENTUALE ITALIA

17.20 Tennistavolo Singolo maschile – Finale per il bronzo: EVENTUALI MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

18.00 Scherma Spada maschile individuale – Semifinali: EVENTUALI GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA

18.00 Scherma Sciabola femminile individuale – Semifinali: EVENTUALI MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE

18.00 Pugilato Sedicesimi di finale 50kg, 57kg e 75kg femminili, 57kg, 71kg e +92kg maschili: EVENTUALI GIORDANA SORRENTINO (50kg), IRMA TESTA (57kg), MELISSA GEMINI (75kg), MICHELE BALDASSI (57kg), SALVATORE CAVALLARO (71kg), DIEGO LENZI (+92kg)

18.00 Tuffi Trampolino 1m individuale maschile – Finale: EVENTUALI LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

18.30 Tennistavolo Singolo femminile – Finale per l’oro: EVENTUALI GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI

18.45 Break dance femminile – Quarti di finale: EVENTUALI ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

19.05 Break dance maschile – Quarti di finale: EVENTUALE ALESSIO SIGNORE

19.10 Scherma Spada maschile individuale – Finali: EVENTUALI GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA

19.10 Scherma Sciabola femminile individuale – Finali: EVENTUALI MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE

19.20 Tennistavolo Singolo maschile – Finale per l’oro: EVENTUALI MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

19.25 Break dance femminile – Semifinali: EVENTUALI ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

19.40 Break dance maschile – Semifinali: EVENTUALE ALESSIO SIGNORE

20.00 Break dance femminile – Finale per il bronzo: EVENTUALI ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

20.10 Break dance maschile – Finale per il bronzo: EVENTUALE ALESSIO SIGNORE

20.20 Break dance femminile – Finale per l’oro: EVENTUALI ANTILAI SANDRINI, ALESSANDRA CHILLEMI

20.30 Break dance maschile – Finale per l’oro: EVENTUALE ALESSIO SIGNORE

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO

9.00 Tiro a segno Pistola 25m squadre femminili – Qualificazioni

9.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Ottavi di finale: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

9.00 Scherma Fioretto femminile a squadre: ITALIA

9.30 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

9.30 Badminton Doppio maschile e femminile – Gironi: ITALIA

10.00 Tennistavolo Squadre maschili e femminili – Preliminari: ITALIA

10.00 Tuffi Trampolino 1m individuale femminile – Preliminari: ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI

10.00 Pentathlon moderno Individuale maschile – Scherma (semifinali): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

10.00 Triathlon Individuale maschile: SERGIY VOLODYMYROVYCH POLIKARPENKO, GIANLUCA POZZATI, MICHELE SARZILLA

10.40 Pentathlon moderno Individuale maschile – Nuoto (semifinali): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

11.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Quarti di finale: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

11.00 Scherma Sciabola maschile a squadre: ITALIA

11.15: Pentathlon moderno Individuale maschile – Laser Run (semifinali): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

12.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Qualificazioni (Q1)

12.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Semifinali: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

13.00 Pugilato Quarti di finale 54kg, 60kg e 66kg femminili, 51kg, 63,5kg, 80kg e 92kg maschili: EVENTUALI SIRINE CHARAABI (54kg), ALESSIA MESIANO (60kg), ASSUNTA CANFORA (66kg), FEDERICO EMILIO SERRA (51kg), GIANLUIGI MALANGA (63,5kg), SALVATORE CAVALLARO (80kg), AZIZ ABBES MOUHIIDINE (92kg)

13.00 Pentathlon moderno Individuale maschile – Scherma (semifinali): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

13.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Qualificazioni (Q2)

13.15 Tiro a segno Pistola 25m squadre femminili – Finale

13.40 Pentathlon moderno Individuale maschile – Nuoto (semifinali): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

14.15 Pentathlon moderno Individuale maschile – Laser Run (semifinali): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

15.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

15.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Gironi: ITALIA

15.30 Tiro con l’arco Individuale femminile – Finale per il bronzo: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

15.45 Tiro con l’arco Individuale femminile – Finale per l’oro: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

15.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Finale

16.00 Tuffi Trampolino 1m individuale femminile – Finale: EVENTUALI ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI

18.00 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile: ITALIA

18.00 Pugilato Quarti di finale 50kg, 54kg e 57kg femminili, 57kg, 71kg e +92kg maschili: EVENTUALI GIORDANA SORRENTINO (50kg), SIRINE CHARAABI (54kg), IRMA TESTA (57kg), MICHELE BALDASSI (57kg), SALVATORE CAVALLARO (71kg), DIEGO LENZI (+92kg)

18.00 Scherma Fioretto femminile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA

18.00 Scherma Sciabola maschile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA

GIOVEDI’ 29 GIUGNO

9.00 Scherma Spada femminile a squadre: ITALIA

9.00 Tiro a volo Trap maschile e femminile – Qualificazioni (75 piattelli): GIULIA GRASSIA, JESSICA ROSSI, SILVANA MARIA STANCO, MAURO DE FILIPPIS, GIOVANNI PELLIELO, DANIELE RESCA

9.00 Tiro a segno Pistola automatica 25m maschile – Qualificazioni (Stage 1): RICCARDO MAZZETTI, MASSIMO SPINELLA

9.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Qualificazioni (Q1)

9.30 Pentathlon moderno Staffetta mista – Ranking Round scherma: ITALIA

9.35 Canoa slalom K1 maschile – Prima run: GIOVANNI DE GENNARO, XAVIER FERRAZZI, DAVIDE GHISETTI, ZENO IVALDI, LEONARDO PROIETTI

10.00 Tennistavolo Squadre maschili e femminili – Quarti di finale: EVENTUALE ITALIA

10.30 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Qualificazioni (Q2)

10.50 Canoa slalom K1 femminile – Prima run: STEFANIE HORN, CHIARA SABATTINI, AGATA SPAGNOL

11.00 Scherma Fioretto maschile a squadre: ITALIA

11.00 Badminton Doppio misto – Gironi: ITALIA

11.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale: EVENTUALI MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

11.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Ottavi di finale: EVENTUALI FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

11.40 Canoa slalom K1 maschile – Seconda run: GIOVANNI DE GENNARO, XAVIER FERRAZZI, DAVIDE GHISETTI, ZENO IVALDI, LEONARDO PROIETTI

11.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Qualificazioni (Q1)

12.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre femminili – Finale

12.25 Canoa slalom K1 femminile – Seconda run: STEFANIE HORN, CHIARA SABATTINI, AGATA SPAGNOL

13.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Qualificazioni (Q2)

13.00 Pentathlon moderno Staffetta mista – Equitazione: ITALIA

13.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Quarti di finale: EVENTUALI FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

14.10 Tiro con l’arco Individuale maschile – Semifinali: EVENTUALI FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

14.15 Pentathlon moderno Staffetta mista – Scherma: ITALIA

14.35 Canoa slalom K1 maschile a squadre

14.40 Tiro con l’arco Individuale maschile – Finale per il bronzo: EVENTUALI FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

14.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre maschili – Finale

14.55 Tiro con l’arco Individuale maschile – Finale per l’oro: EVENTUALI FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

15.20 Pentathlon moderno Staffetta mista – Nuoto: ITALIA

15.33 Canoa slalom K1 femminile a squadre

16.00 Pentathlon moderno Staffetta mista – Laser Run: ITALIA

18.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Quarti di finale: EVENTUALE ITALIA

18.00 Scherma Spada femminile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA

18.00 Scherma Fioretto maschile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA

VENERDI’ 30 GIUGNO

9.00 Tiro a volo Trap maschile e femminile – Qualificazioni (50 piattelli): EVENTUALI GIULIA GRASSIA, JESSICA ROSSI, SILVANA MARIA STANCO, MAURO DE FILIPPIS, GIOVANNI PELLIELO, DANIELE RESCA

9.00 Scherma Spada maschile a squadre: ITALIA

9.00 Tiro a segno Pistola automatica 25m maschile – Qualificazioni (Stage 2): RICCARDO MAZZETTI, MASSIMO SPINELLA

9.35 Canoa slalom C1 maschile – Prima run: PAOLO CECCON, FLAVIO MICOZZI, RAFFAELLO IVALDI

10.00 Tennistavolo Squadre femminili – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

10.20 Canoa slalom C1 femminile – Prima run: ELENA MICOZZI, MARTA BERTONCELLI, ELENA BORGHI

11.00 Badminton Doppio misto – Quarti di finale: EVENTUALE ITALIA

11.00 Scherma Sciabola femminile a squadre: ITALIA

11.05 Canoa slalom C1 maschile – Seconda run: PAOLO CECCON, FLAVIO MICOZZI, RAFFAELLO IVALDI

11.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Quarti di finale: EVENTUALI MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

11.30 Canoa slalom C1 femminile – Seconda run: ELENA MICOZZI, MARTA BERTONCELLI, ELENA BORGHI

13.00 Tennistavolo Squadre femminili – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

13.00 Pugilato Semifinali 54kg, 60kg e 66kg femminili, 51kg, 63,5kg, 80kg e 92kg maschili: EVENTUALI SIRINE CHARAABI (54kg), ALESSIA MESIANO (60kg), ASSUNTA CANFORA (66kg), FEDERICO EMILIO SERRA (51kg), GIANLUIGI MALANGA (63,5kg), SALVATORE CAVALLARO (80kg), AZIZ ABBES MOUHIIDINE (92kg)

13.15 Tiro a segno Pistola automatica 25m maschile – Finale: EVENTUALI RICCARDO MAZZETTI, MASSIMO SPINELLA

13.30 Canoa slalom C1 maschile a squadre

14.10 Canoa slalom C1 femminile a squadre

15.00 Tiro a volo Trap femminile – Finale: EVENTUALI GIULIA GRASSIA, JESSICA ROSSI, SILVANA MARIA STANCO

16.00 Tennistavolo Squadre maschili – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

16.45 Tiro a volo Trap maschile – Finale: EVENTUALI MAURO DE FILIPPIS, GIOVANNI PELLIELO, DANIELE RESCA

17.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

18.00 Pugilato Semifinali 50kg, 57kg e 75kg femminili, 57kg, 71kg e +92kg maschili: EVENTUALI GIORDANA SORRENTINO (50kg), IRMA TESTA (57kg), MELISSA GEMINILI (75kg), MICHELE BALDASSI (57kg), SALVATORE CAVALLARO (71kg), DIEGO LENZI (+92kg)

18.00 Scherma Spada maschile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA

18.00 Scherma Sciabola femminile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA

19.00 Tennistavolo Squadre maschili – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

SABATO 1 LUGLIO

9.00 Tiro a volo Trap squadre maschili e femminili: ITALIA

9.35 Canoa slalom K1 maschile – Semifinali: EVENTUALI GIOVANNI DE GENNARO, XAVIER FERRAZZI, DAVIDE GHISETTI, ZENO IVALDI, LEONARDO PROIETTI

10.00 Triathlon Staffetta mista: ITALIA

10.00 Badminton Doppio misto – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

10.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Semifinali: EVENTUALI MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

10.00 Judo Squadre miste – Eliminazioni, Ripescaggi, Semifinali: ITALIA

11.00 Tennistavolo Squadre femminili e maschili – Finali per il bronzo: EVENTUALE ITALIA

11.03 Canoa slalom K1 femminile – Semifinali: EVENTUALI STEFANIE HORN, CHIARA SABATTINI, AGATA SPAGNOL

12.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Equitazione (finale): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

12.10 Canoa slalom K1 maschile – Finale: EVENTUALI GIOVANNI DE GENNARO, XAVIER FERRAZZI, DAVIDE GHISETTI, ZENO IVALDI, LEONARDO PROIETTI

12.41 Canoa slalom K1 femminile – Finale: EVENTUALI STEFANIE HORN, CHIARA SABATTINI, AGATA SPAGNOL

12.45 Pentathlon moderno Individuale femminile – Scherma (finale): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

13.20 Pentathlon moderno Individuale femminile – Nuoto (finale): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

13.50 Pentathlon moderno Individuale femminile – Laser Run (finale): EVENTUALI ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

14.30 Tennistavolo Squadre femminili – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

15.00 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Prova a tempo

15.00 Tiro a volo Trap squadre femminili – Finale: EVENTUALE ITALIA

15.25 Pentathlon moderno Individuale maschile – Equitazione (finale): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

15.40 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Prova a tempo

16.10 Pentathlon moderno Individuale maschile – Scherma (finale): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

16.15 Tiro a volo Trap squadre maschili – Finale: EVENTUALE ITALIA

16.45 Pentathlon moderno Individuale maschile – Nuoto (finale): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

17.00 Judo Squadre miste – Finali per il bronzo: EVENTUALE ITALIA

17.15 Pentathlon moderno Individuale maschile – Laser Run (finale): EVENTUALI MATTEO CICINELLI, GIORGIO MALAN, ROBERTO MICHELI, GIANLUCA MICOZZI

18.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Finali: EVENTUALE ITALIA

18.00 Pugilato Finale 54kg femminili: EVENTUALE SIRINE CHARAABI

18.15 Pugilato Finale 60kg femminili: EVENTUALE ALESSIA MESIANO

18.15 Tennistavolo Squadre maschili – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

18.40 Pugilato Finale 66kg femminili: EVENTUALE ASSUNTA CANFORA

19.00 Judo Squadre miste – Finale per l’oro: EVENTUALE ITALIA

19.05 Pugilato Finale 51kg maschili: EVENTUALE FEDERICO EMILIO SERRA

19.30 Pugilato Finale 63,5kg maschili: EVENTUALE GIANLUIGI MALANGA

19.55 Pugilato Finale 80kg maschili: EVENTUALE SALVATORE CAVALLARO

20.20 Pugilato Finale 92kg maschili: EVENTUALE AZIZ ABBES MOUHIIDINE

DOMENICA 2 LUGLIO

9.05 Canoa slalom C1 maschile – Semifinali: EVENTUALI PAOLO CECCON, FLAVIO MICOZZI, RAFFAELLO IVALDI

10.12 Canoa slalom C1 femminile – Semifinali: EVENTUALI ELENA MICOZZI, MARTA BERTONCELLI, ELENA BORGHI

11.19 Canoa slalom C1 maschile – Finale: EVENTUALI PAOLO CECCON, FLAVIO MICOZZI, RAFFAELLO IVALDI

11.50 Canoa slalom C1 femminile – Finale: EVENTUALI ELENA MICOZZI, MARTA BERTONCELLI, ELENA BORGHI

12.00 Badminton Doppio misto – Finali: EVENTUALE ITALIA

12.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Finali: EVENTUALI MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

13.00 Pugilato Finale 50kg femminili: EVENTUALE GIORDANA SORRENTINO

13.15 Pugilato Finale 57kg femminili: EVENTUALE IRMA TESTA

13.40 Pugilato Finale 75kg femminili: EVENTUALE MELISSA GEMINI

14.05 Pugilato Finale 57kg maschili: EVENTUALE MICHELE BALDASSI

14.30 Pugilato Finale 71kg maschili: EVENTUALE SALVATORE CAVALLARO

14.55 Pugilato Finale +92kg maschili: EVENTUALE DIEGO LENZI

15.05 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Quarti di finale

15.20 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Quarti di finale

15.38 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Semifinali

15.47 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Semifinali

15.59 Canoa slalom Extreme Kayak maschile – Finale

16.05 Canoa slalom Extreme Kayak femminile – Finale