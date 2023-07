Giochi Europei Cracovia 2023: il medagliere delle specialità olimpiche

Il medagliere dei Giochi Europei 2023 considerando le sole specialità olimpiche, inserite nel programma di Parigi 2024. La parola “Giochi”, ad un anno dal grande evento, porta inevitabilmente il pensiero ai Giochi Olimpici. La competizione multisport svoltasi a Cracovia, in Polonia, tra mercoledì 21 giugno e domenica 2 luglio ha visto andare in scena 30 discipline, ma di queste solo 22 si svolgeranno anche nella prossima manifestazione a cinque cerchi.

L’Italia ha chiuso i Giochi Europei al primo posto con un totale di 100 medaglie (35 oro, 26 argento e 39 bronzo), ma come sarebbe il medagliere prendendo in considerazione solo le discipline olimpiche? Ecco, di seguito, la classifica delle nazioni dei Giochi Europei di Cracovia 2023 delle gare olimpiche. Da sottolineare che sono state considerate solamente le distanze e le specialità che si svolgeranno anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 (non sono state conteggiate per esempio le categorie di peso non olimpiche del taekwondo, le gare di boulder e lead dell’arrampicata che a Parigi saranno combinate, così come i programmi tecnici e liberi di nuoto artistico).

IL MEDAGLIERE COMPLETO

Medagliere specialità olimpiche Giochi Europei Cracovia 2023

(medaglie d’oro-medaglie d’argento-medaglie di bronzo)