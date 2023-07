Dall’Olanda, il Manchester United cambia obiettivo tra i pali: l’Inter chiede troppo per Onana

L’Inter chiede troppo per André Onana, questo il pensiero del Manchester United che avrebbe cambiato pure obiettivo. Secondo quanto riportato da De Telegraaf, il club inglese non vuole spendere 60 milioni per il portiere e ha virato su Justin Bijlow, estremo difensore del Feyenoord. Il suo costo è di circa 20 milioni, un terzo rispetto all’ex Ajax. Un’altra alternativa è Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte.