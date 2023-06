Giochi Europei Cracovia 2023, Malagò: “Primo banco di prova verso Parigi 2024”

“A Cracovia undici sport daranno carte olimpiche, anche se sono tutte gare molto complicate, perché la concorrenza in Europa è forte. Altre nove discipline non danno qualificazione diretta ma punti pesanti per il ranking, punti che ci servono tantissimo. È il primo vero banco di prova verso Parigi 2024”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa a Casa Italia a Cracovia, dove oggi si apre la terza edizione dei Giochi Europei. “Domani andrò a trovare tutta la delegazione italiana, arricchita dalla presenza di Gianmarco Tamberi che sicuramente dà lustro all’intera spedizione”, ha aggiunto Malagò.

Sullo sfogo di Marcell Jacobs: “Sta affrontando problematiche che possono capitare a chiunque. Per me è bellissima la complicità presente all’interno dell’Italia Team: vedere atleti di diverse discipline così vicini è incredibile”. Il presidente Fidal, Stefano Mei, aggiunge: “Quando correvo io dovevamo confrontarci soltanto con i giornalisti, mentre oggi ci sono i social network. Marcell vive una situazione difficile, quando stai male non sei contento e in più ti vengono a fare la morale: il suo è uno sfogo comprensibile, i ragazzi si sono stretti attorno a lui”.