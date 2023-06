Lega Pro: 59 domande di ammissione dai club, non c’è il Pordenone

Nel pomeriggio di mercoledì si è tenuto il Consiglio Direttivo della Lega Pro sul tema specifico delle iscrizioni al campionato di Serie C 2023/24. Qui il Consiglio ha potuto constatare che 59 club hanno presentato la domanda di ammissione alla Lega Pro per la stagione 2023/24. Il Consiglio ha poi visionato e certificato la documentazione depositata, al fine di effettuare le dovute comunicazioni agli organi federali competenti, che dovranno valutare la presenza dei requisiti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali. Unica assente è il Pordenone Calcio, che non ha presentato domanda di iscrizione.