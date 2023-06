Giochi Europei Cracovia 2023, Beach soccer: l’Italia femminile chiude al quinto posto

Persa la possibilità di giocare per una medaglia – nonostante le azzurre abbiano dimostrato, nel corso del torneo, di non avere niente da invidiare alle migliori squadre d’Europa (si pensi alla beffa subita con l’Ucraina, così come al pareggio con la Spagna con ininfluente ko ai rigori) -, ai Giochi Europei di Cracovia 2023 la Nazionale femminile di Beach Soccer si consola con la vittoria della finale per il quinto posto. Un successo arrivato al supplementare (per 3-2) contro la Repubblica Ceca che, a sua volta, aveva chiuso al terzo posto il triangolare con Portogallo e Polonia.