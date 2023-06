Milan, Leao in vacanza pubblica il secondo album “My Life in Each Verse”

Rafael Leao non è campione solo nel mondo del calcio e nel campo da gioco. Il talento portoghese, infatti, sta cercando di entrare anche nel circolo dei grandi rapper della musica mondiale con la pubblicazione del suo secondo album. Mentre si sta godendo le vacanze a mare, come si attesta dalle sue storie Instagram, è uscito ufficialmente il secondo album musicale del portoghese che porta il titolo di “My Life in Each Verse” che contiene 17 tracce.

Per Way45, nome dell’attaccante portoghese da artista (45 come il prefisso postale del sobborgo in cui è cresciuto e Way come la strada di Almada, distretto di Setubal, dove è nato) è il secondo disco dopo quello d’esordio, “Beginning”, che aveva già riscosso molto successo, e anche questo racconta il percorso di Leao dall’adolescenza all’ascesa nel mondo del calcio. Le la lingua è quella portoghese, con delle tracce anche in inglese, ma non solo: “Fede” il pezzo scritto nella lingua italiana. Queste alcune frasi di questo pezzo: “Io sono fortunato per avere questa bella vita, Ci sono volte in cui non parlo perché faccio tanta fatica” .