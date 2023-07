Festival Olimpico Gioventù Europea 2023, 99 azzurrini in gara nelle varie competizioni

E’ tutto pronto per il Festival Olimpico della Gioventù Europea in programma dal 23 al 29 luglio nella città slovena di Maribor. Gli azzurrini convocati per rappresentare il nostro Paese sonno ben 99 (52 ragazzi e 47 ragazze), mentre le nazioni presenti saranno 48. Gli alfieri che sfileranno con il tricolore nella cerimonia d’apertura di domenica 23 luglio presso lo stadio Ljudski vrt a partire dalle 20.30 saranno il ginnasta Tommaso Brugnami, oro nel team event e bronzo al volteggio nella scorsa edizione degli EYOF, e Arianna Gambini, capitana della nazionale di pallavolo e a sua volta vincitrice dell’oro a Banska Bystrica 2023.

Nell’Italia Team figurano diversi azzurrini reduci dalla spedizione record dello scorso anno, con l’Italia Team che fu capace di conquistare in Slovacchia 47 medaglie di cui 21 ori, 12 argenti e 14 bronzi. Sei le medagliate dell’atletica, tra cui la campionessa dei 100 metri Alice Pagliarini, mentre nel nuoto si rivedranno ai blocchi di partenza Daniele del Signore (due argenti e un bronzo nel 2022) e Valentina Procaccini (un oro e un argento).

ATLETICA (28 totali, 14 donne – 14 uomini): Lorenza De Noni, Serena Di Fabio, Martina Lukaszek, Elisa Marcello, Anita Nalesso, Alice Pagliarini, Viola Paoletti, Sofia Pizzato, Melania Rebuli, Erika Giorgia Anoeta Saraceni, Sofia Sidenius, Valentina Vaccari, Elisa Valensin, Elisa Valenti. Riccardo Befani, Paolo Bolognesi, Davide Camilli, Mattia De Rocchi, Giuseppe Disabato, Leo Omar Domenis, Simone Giliberto, Rocco Martinelli, Jacopo Risi, Aldo Rocchi, Fikadu Santelia, Matteo Togni, Alessandro Trotto, Manuel Zanini.

CICLISMO (8 totali, 4 donne – 4 uomini): Sofia Guichardaz (MTB), Chantal Pegolo, Linda Rapporti, Linda Sanarini. Alessio Magagnotti, Tommaso Marchi, Mattia Proietti Gagliardoni, Elia Rial (MTB).

GINNASTICA ARTISTICA (6 totali, 3 donne – 3 uomini): Sara Caputo, Benedetta Gava, Emma Fioravanti. Manuel Berettera, Tommaso Brugnami, Diego Vazzola.

JUDO (12 totali, 4 donne – 8 uomini): Martina Capezzuto, Cinzia Caponetto, Martina De Crescenzo, Elena Storione. Luigi Barbero, Alessandro Bicorgni, Leonardo Copat, Francesco Crociani, Davide Graziosi, Emiliano Lattanzi, Salvatore Mazzola, Thomas Palillo.

NUOTO (16 totali, 8 donne – 8 uomini): Alice Bonini, Benedetta Boscaro, Lucrezia Domina, Lucrezia Mancini, Rebecca Ongaro, Valentina Procaccini, Caterina Santambrogio, Clarissa Savoldi. Carlos D’ambrosio, Domenico De Gregorio, Daniele Del Signore, Alberto Ferrazza, Lorenzo Fuschini, Riccardo Osio, Luca Scampicchio, Matteo Venini.

PALLAVOLO (24 totali, 12 donne – 12 uomini): Angela Coba, Aurora D’Onofrio, Aurora Del Freo, Noemi Despaigne, Francesca Ferrara, Laura Franceschini, Arianna Gambini, Dalila Marchesini, Irene Mescoli, Aurora Micheletti, Lucilla Scuderi, Sabina Visciano. Tommaso Barotto, Francesco Barretta, Pietro Bonisoli, Alessandro Bristot, Marco Fedrici, Lorenzo Magliano, Pardo Mati, Federico Miraglia, Flavio Morazzini, Luca Pozzebon, Giacomo Selleri, Gioele Adeola Taiwo.

SKATEBOARDING (1 totale – 1 uomo): Andres Martin Gramaglia Fusconi

TENNIS (4 totali – 2 donne, 2 uomini): Fabiola Marino, Elena Francese. Vito Antonio Darderi, Antonio Marigliano.