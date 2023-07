Mundo Deportivo: Al Nassr sanzionato dalla FIFA, non può tesserare Brozovic

Nonostante il trasferimento ufficiale dall’Inter all’Al Nassr per 18 milioni di euro, Marcelo Brozovic al momento non può scendere in campo con il suo nuovo club. Il motivo? Le sanzioni imposte dalla FIFA, che ha bloccato il mercato della società saudita fino al 31 dicembre del 2024. Ciò vuol dire che il centrocampista croato non ha il ‘transfer’ internazionale e, pur avendo firmato il contratto lo scorso 3 luglio, non potrà essere schierato in campo. Come riporta il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo‘, l’unica soluzione per l’Al Nassr è pagare tutti i debiti insoluti così che la sanzione cessi di essere efficace. In alternativa, sarà costretto a vendere il calciatore per recuperare parte dei soldi spesi ed evitare di pagare un giocatore che non può essere utilizzato.