Eyof 2023: Darderi oro nel tennis, Del Signore e Saraceni portabandiera

di Valerio Carriero 7

Cala il sipario sul Festival Olimpico della Gioventù Europea di Maribor 2023. Nella cerimonia di chiusura all’interno della piazza Trg Svobode saranno Daniele Del Signore, dominatore del nuoto con 6 ori, ed Erika Giorgia Anoeta Saraceni, oro nel salto triplo con 13.42 che vale la miglior prestazione under 18 di sempre, a sfilare con il tricolore. Intanto, la delegazione azzurra ha festeggiato altre medaglie. Nel tennis trionfa Vito Antonio Darderi: nella finale su terra del Branik Tennis Club, battuto per 7-5 6-1 l’austriaco Emil Behrmann. Dall’atletica, invece, argento per Aldo Rocchi nel salto triplo (15.72, primato personale e un solo centimetro di svantaggio rispetto all’oro Gkartsios). Secondo posto anche per la staffetta femminile a frazione crescenti (2’06″45) e bronzo per la staffetta maschile, sul podio dopo la squalifica della squadra portoghese. Dall’atletica, gli azzurri ricavano dunque un bottino complessivo di un oro, cinque argenti e due bronzi. La prossima edizione si svolgerà a Skopje, nella Macedonia del Nord.