Udinese, Beto perde le staffe in amichevole: espulso dopo una rissa con un avversario

Al minuto 43 del primo tempo dell’amichevole tra Udinese e Union Berlino si è verificato un episodio piuttosto singolare. Beto ha infatti ricevuto un cartellino rosso dall’arbitro, che non ha esitato a espellere l’attaccante portoghese nonostante si tratti appunto di un’amichevole. Il centravanti dei friulani ha perso le staffe dopo un fallo subito da Hollerbach ed ha aggredito l’avversario, scatenando una rissa. Il direttore di gara ha dunque estratto il rosso, spedendo Beto sotto la doccia. Non una bella pubblicità per l’attaccante, anche in ottica calciomercato (su di lui c’è l’interesse dell’Inter).