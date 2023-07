Clasica San Sebastian 2023, risultati e classifica: trionfa Evenepoel, Pello Bilbao battuto in volata

E’ Remco Evenepoel ad aggiudicarsi la Clasica di San Sebastian 2023: Donostia, questo il nome basco della meravigliosa città dell’Euskadi, in festa con partenza e arrivo dell’edizione numero 43 di una corsa meravigliosa e affascinante, durata 230 km tondi, di cui vi proponiamo di seguito risultati e classifica. Una fuga a cinque caratterizza la prima metà della corsa, poi entra in azione Remco Evenepoel e si trascina cinque corridori sui tanti tratti di montagna. In particolare, col campione del mondo troviamo anche Bettiol insieme a Van Hooydonck, Bardet, che erano nella prima fila, il nostro Alberto Bettiol, Pello Bilbao e Vlasov, questi ultimi due gli unici a tenere poi le ruote dello scatenato Evenepoel, che fa il ritmo e crea dunque un terzetto. Felix Gall con Landa intanto provano a recuperare da dietro e si arriva agli ultimi km con la salita finale che fa una vittima, Vlasov, sull’allungo del belga, che si porta con sé però lo spagnolo e i due innescano un duello rusticano con volata a due al traguardo. E trionfa proprio Evenepoel, campione in carica qui, alla terza vittoria visto che c’era riuscito anche nel 2019.

