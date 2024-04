Al Coni evento ‘Sport e Autismo’ verso Parigi 2024, Shevchenko: “Grazie per l’impegno”

Sono state oltre duecento le presenze questa mattina al Salone d’Onore del Coni che si è tinto di blu per la “Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo”. Medici, istituzioni, ricercatori, atleti e squadre sportive, tutti insieme per fare squadra e sensibilizzare sull’importanza dello sport per i ragazzi e le ragazze con autismo.

L’inclusività, oltre alla sensibilizzazione, è l’obiettivo principale dell’evento ‘Sport e Autismo: l’inclusione viaggia veloce anche verso Parigi 2024’, in corso a Palazzo H, al quale è intervenuto da remoto con un messaggio l’ex calciatore e attuale presidente della federcalcio ucraina, Andriy Shevchenko: “Vi invio questo messaggio per sostenere la consapevolezza sull’autismo. L’idea di portare un gruppo di ragazzi a vedere le Olimpiadi di Parigi è fantastico. Grazie per l’impegno preso, forza ragazzi e forza lo sport”.

Tra gli altri ospiti illustri troviamo il prof. Luigi Mazzone (direttore della Neuropsichiatria infantile di Tor Vergata), Stefano Vicari (professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Marialuisa Scattoni (ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità), Claudia Giordani (vice presidente del Coni), Massimiliano Maselli (Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio), Alberto Siracusano (Coordinatore tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale) e Tiziano Onesti (presidente Ospedale Pediatrico Bambin Gesù).

Le iniziative promosse questa mattina nel salone del Coni hanno avuto tanti patrocini e sono supportati da tantissimi enti, tra i quali Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana, Coni, Cip, Anffas, Angsa Lazio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Degli Studi di Roma Tor Vergata, Sport e Salute, Accademia Scherma Lia oltre a diverse fondazioni ed associazioni.