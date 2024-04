Juventus-Lazio, bookmakers si fidano di Allegri: vittoria stasera a 1.80, finale di Coppa Italia a 1.45

E’ ancora sfida tra Juventus e Lazio in Coppa Italia. Nelle semifinali della Coppa Nazionale, dopo il recente incrocio in campionato, si sfidano i bianconeri e i biancocelesti, con la squadra piemontese in casa nell’andata. I bookmakers, nonostante il periodo nero della Vecchia Signora e la recente sconfitta all’Olimpico, si fidano di Allegri e le quote sono favorevoli proprio ai padroni di casa. Secondo la Snai, per l’andata delle semifinali, il segno 1 di stasera si gioca a 1,80, il pareggio a 3,40 e il 2, vittoria Lazio, a 4,75. E se guardiamo le quote antepost per il passaggio del turno, e dunque per l’approdo in finale, la Juventus paga 1,45 rispetto alla posta, mentre la qualificazione della Lazio è offerta a 2,75.