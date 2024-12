Joaquin Buckley batte Colby Covington per un ko tecnico sancito dal medico al terzo round del main event di pesi welter della UFC Fight Night che si è svolta all’Amalie Arena di Tampa, in Florida. Dopo cinque vittorie consecutive, il classe 1994 si è guadagnato la chance contro uno dei fighter più popolari e l’ha sfruttata. Sin dal primo round il 28enne trova più volte la misura, aprendo un taglio sul sopracciglio destro di Covington che va all’angolo con una maschera di sangue. Nella seconda ripresa Covington riesce a piazzare un takedown, ma Buckley riesce ad arrivare al terzo round, dove c’è la svolta. Dopo un altro takedown, senza effetti, Buckley trova altri colpi puliti (ne ha fatti registrare di più in ogni ripresa). La ferita peggiora e il medico dice basta. Si tratta della quinta sconfitta in carriera per Covington, 36 anni, la seconda consecutiva dopo quella contro Leon Edwards, la quarta negli ultimi sei incontri. Dal dicembre 2019 ha battuto solamente Tyron Woodley e Jorge Masvidal, entrambi in una fase discendente di una lunga e importante carriera.

Il risultato di stanotte rilancia quindi la carriera di Buckley. Nel 2020 era l’astro nascente della UFC: il fenomeno sul quale Dana White era pronto a scommettere, al punto da offrirgli come prima chance la sfida ad un altro talentissimo, Kevin Holland. Andò male con un ko tecnico subìto al terzo round, ma la divisione continuò a sostenerlo, ma un altro passo falso fece crollare la sua autostima. E fu un italiano, Alessio Di Chirico, a batterlo con un incredibile ko al primo round, frutto di un high kick che rappresentò la grande sorpresa di quella card del gennaio 2021. Nel 2022 Buckley subì altre due sconfitte: la prima contro Nassourdine Imavov, la seconda contro Chris Curtis. Poi la ripresa con cinque vittorie consecutive, tre delle quali nel solo 2024. La prima a maggio contro Nursulton Ruziboev, poi quella di ottobre contro Stephen Thompson.

Negli altri match Cub Swanson ha superato Billy Quarantillo per ko al terzo round, mentre Manel Kane ha fatto lo stesso (sempre nella terza ripresa) contro Bruno Silva. Anche Dustin Jacoby ha vinto prima del limite e lo ha fatto contro Vitor Petrino. Split decision invece il risultato del match tra Daniel Marcos e Adrian Yanez, quest’ultimo sconfitto per due giudici su tre. Unanime la decisione della vittoria di Navajo Stirling contro Tuco Tokkos. Michael Johnson batte Ottmann Azaitar per ko al secondo round, mentre una ginocchiata permette a Joel Alvarez di superare Drakkar Klose dopo pochi secondi del primo round. Sam Woodson batte Fernando Padilla per tko, mentre Felipe Lima si impone ai punti (decisione unanime) contro Miles Johns. Successi per Miranda Maverick e Piera Rodriguez rispettivamente contro Jamey Lyn Horth e Hosefine Knutsson. Davey Grant ha la meglio su Ramon Taveras. I bonus della serata sono stati così assegnati: Fight Of The Night a Cub Swanson e Billy Quarantillo, mentre il Performance Of The Night è andato a Michael Johnson. Il prossimo evento targato UFC è in programma l’11 gennaio e vedrà come main event la sfida tra Mackenzie Dern e Amanda Ribas.

TUTTI I RISULTATI DELLA CARD

Joaquin Buckley batte Colby Covington TKO (stop medico) 4:42 Terzo round

Cub Swanson batte Billy Quarantillo KO 1:36 Terzo round

Manel Kape batte Bruno Silva TKO 1:57 Terzo round

Dustin Jacoby batte Vitor Petrino KO 3:44 Terzo round

Daniel Marcos batte Adrian Yanez split decision (28-29, 30-27, 29-28)

Navajo Stirling batte Tuco Tokkos decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Michael Johnson batte Ottman Azaitar KO 2:03 Secondo round

Joel Álvarez batte Drakkar Klose KO (ginocchiata) 2:48 Primo round

Sean Woodson batte Fernando Padilla TKO 4:58 Primo round

Felipe Lima batte Miles Johns decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Miranda Maverick batte Jamey-Lyn Horth decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Davey Grant batte Ramon Taveras decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Piera Rodriguez batte Josefine Knutsson decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)