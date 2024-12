La diretta testuale live dello slalom speciale di Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Archiviato lo slalom gigante del sabato, che ha visto tornare al trionfo lo svizzero Marco Odermatt davanti agli austriaci Feurstein e Brennsteiner, è tempo di tornare tra i pali stretti. Nessuno di questi tre atleti è presente nello slalom della domenica, dove il grande atteso è Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano ha sorpreso in negativo nella gara di sabato, uscendo di scena nella seconda manche e dando l’impressione di non aver mai trovato il giusto feeling con gli sci. Braathen va dunque a caccia di riscatto, ma deve vedersela con una concorrenza molto agguerrita.

Fra i papabili vincitori ci sono il francese Clement Noel, pettorale rosso di specialità, il norvegese Henrik Kristoffersen, lo svizzero Loic Meillard, ma anche lo svedese Kristoffer Jakobsen e non solo. A rappresentare l’Italia ci sono invece Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? Per scoprirlo non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 10.00 di domenica 15 dicembre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13.00. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dello slalom maschile di Val d’Isere 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

