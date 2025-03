Dominik Paris è il re di Kvitfjell: strepitoso l’azzurro, che si aggiudica anche il Super-G nella penultima tappa di Coppa del mondo 2024/2025 di sci alpino maschile, prima delle finali di Sun Valley. Il 35enne di Merano disputa una gara perfetta per pulizia e precisione delle linee, tagliando il traguardo in prima posizione: l’azzurro è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:09.00, fermando il cronometro in 1:08.98. Paris conquista così la seconda vittoria in pochi giorni in Norvegia (dopo quella nella prima discesa) salendo per la terza volta sul podio in stagione, dopo il terzo posto del mese scorso a Crans Montana. Inoltre, Dominik fa un salto molto importante nella classifica di specialità, portandosi a 19 punti dal secondo posto di Vincent Kriechmayr, entrando anche in top-10 nella classifica generale. Tutto si deciderà, quindi, proprio nella prova che si disputerà il 23 marzo nelle finali in Idaho.

Gara per certi versi anomala, quella di Kvitfjell, visto che per la prima volta quest’anno non ci sono svizzeri sul podio in una gara di velocità. Al secondo posto, infatti, c’è il canadese James Crawford (+0.38), mentre a sorpresa sul terzo gradino del podio ecco lo sloveno Miha Hrobat, che in Coppa del mondo non era mai salito sul podio in Super-G. Battuto per appena un centesimo Marco Odermatt (+0.48) che a sua volta ha fatto un centesimo meglio di Kriechmayr (+0.49).

Dominik Paris vince il Super-G di Kvitfjell: l’ordine di arrivo

Tra i big, lontano Franjo von Allmen, che dopo aver vinto la discesa di ieri chiude tredicesimo nella gara odierna (+0.70), mentre Adrian Smiseth Sejersted, dopo una parte alta molto “nervosa” e imprecisa, esce di pista nell’ultimo intertempo, quando aveva già un ritardo ampio. Da segnalare anche l’ottima prestazione del ceco Jan Zabystran, che parte col pettorale numero 27 e chiude ottavo a sei decimi di distacco. Per quanto riguarda gli altri italiani, infine, Giovanni Franzoni disputa una buona gara pagando otto decimi al traguardo e chiudendo quindicesimo. Punti importanti anche in ottica classifica di specialità, dove Franzoni sale al 15esimo posto. Più lontano Christof Innerhofer, 28esimo a +1.30. A seguire Benjamin Jacques Alliod (38esimo, +1.73), Max Perathoner (42esimo, +1.79), Nicolò Molteni (45esimo, +1.91) e Matteo Franzoso (50esimo, +2.31), mentre non hanno concluso la prova Marco Abbruzzese e Florian Schieder.

Dominik Paris (ITA) 1:08.98 James Crawford (CAN) +0.38 Miha Hrobat (SLO) +0.47 Marco Odermatt (SUI) +0.48 Vincent Kriechmayr (NOR) +0.49 Alexis Monney (SUI) +0.56 Stefan Rogentin (SUI) +0.57 Jan Zabystran (CZE) +0.60 Nils Allegre (FRA) +0.61

Stefan Eichberger (AUT) +0.61

15. Giovanni Franzoni (ITA) +0.80

28. Christof Innerhofer (ITA) +1.30

38. Benjamin Jacques Alliod (ITA) +1.73

42. Max perathoner (ITA) +1.79

45. Nicolò Molteni (ITA) +1.91

DNF. Marco Abbruzzese (ITA)

DNF. Florian Schieder (ITA)

La classifica generale aggiornata

1. Marco Odermatt (Sui) 1516 punti

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 946

3. Franjo Von Allmen (Sui) 776

4. Loic Meillard (Sui) 731

5. Timon Haugan (Nor) 626

6. Atle Lie McGrath (Nor) 580

7. Alexis Monney (Sui) 567

8. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 554

9. Dominik Paris (Ita) 524

10. Stefan Rogentin (Sui) 505

16. Mattia Casse (Ita) 382

23. Alex Vinatzer (Ita) 272

41. Luca De Aliprandini (Ita) 196

48. Giovanni Franzoni (Ita) 161

53. Florian Schieder (Ita) 141

68. Christof Innerhofer (Ita) 97

81. Stefano Gross (Ita) 61

81. Tobias Kastlunger (Ita) 61

93. Filippo Della Vite (Ita) 45

97. Nicolò Molteni (Ita) 41

105. Giovanni Borsotti (Ita) 35

110. Pietro Zazzi (Ita) 24

119. Jacques Benjamin Alliod (Ita) 18

132. Simon Maurberger (Ita) 10

142. Hannes Zingerle (Ita) 7

150. Matteo Franzoso (Ita) 1

Le pagelle del Super-G di Kvitfjell

DOMINIK PARIS, 10: ieri, dopo il sesto posto nella “discesa-2” lo aveva detto: c’erano ottime sensazioni per la giornata odierna. E così è stato, nel Super-G arriva la sua 24esima vittoria raggiungendo Gustavo Thoeni. Prosegue l’ottimo momento di forma del 35enne azzurro, davvero super nelle ultime settimane: un ottimo modo per avvicinare le finali di Sun Valley.

JAMES CRAWFORD, 9: un po’ incerto nella parte iniziale, fa la differenza nei parziali centrali e si prende il secondo podio stagionale, il primo in Super-G.

MIHA HROBAT, 9.5: a proposito di prime volte, è da urlo il primo podio in carriera in Super-G dello sloveno. Una vera impresa, dopo essere partito col pettorale numero 27, mettendosi alle spalle nientemeno che Odermatt (7: non chiude la questione classifica generale, anche se, con 570 punti di vantaggio su Kristoffersen, è chiaramente una formalità).