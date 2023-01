Ufc 283, Hill nuovo campione dei massimi leggeri: Teixeira si ritira

Jamahal Hill è il nuovo campione Ufc dei pesi massimi leggeri. Glover Teixeira perde ai punti per decisione unanime e annuncia il ritiro ad un anno e mezzo dal trionfo contro Blachowicz che lo incoronò come campione del mondo più anziano della categoria di peso. Nella bolgia della Jeunesse Arena di Rio de Janeiro Hill diventa il primo talento proveniente dalle Contender Series del presidente Dana White a vincere il titolo. E nell’intervista fatica a trattenere le lacrime: “Tutto è possibile, troppe persone mi hanno detto che non ce l’avrei fatta. Ora voglio sentirli parlare adesso”. Nel co-main event Brandon Moreno si riprende la cintura dei pesi piuma con la vittoria per ko tecnico su Deiveson Figueiredo. Le condizioni dell’occhio destro dell’ex campione hanno spinto il medico ad interrompere il combattimento al terzo round.

Tutti i risultati

Jamahal Hill b. Glover Teixeira Decision (decisione unanime) (50–44, 50–44, 50–44) (Titolo massimi leggeri)

Brandon Moreno (ic) b. Deiveson Figueiredo (c) TKO (stop medico) 3 round (Titolo piuma)

Gilbert Burns b. Neil Magny (Sottomissione) (arm-triangle choke) 1 round

Jéssica Andrade b. Lauren Murphy (Decisione unanime) (30–25, 30–25, 30–26)

Johnny Walker b. Paul Craig TKO (sequenza di pugni) 1 round