Taekwondo, Sofia Open 2023: strepitoso Simone Alessio: è medaglia d’oro negli -80 kg

Uno strepitoso Simone Alessio conquista la medaglia d’oro nella categoria degli -80 kg al Sofia Open 2023, torneo di taekwondo andato in scena nella capitale bulgara. L’azzurro, numero uno del ranking mondiale, ha confermato la propria leadership in classifica fornendo un’altra eccezionale prestazione, sbaragliando completamente la concorrenza senza perdere nemmeno un round durante i quattro incontri disputati. Alessio, dunque, si conferma uno dei migliori atleti in circolazione in vista delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.