Liverpool-Manchester United, ten Hag: “La squadra non è stata professionale, si può perdere una partita ma non così”

Il tecnico del Manchester United, ten Hag, ha commentato la pesantissima sconfitta subita sul campo del Liverpool per 7-0, con 6 gol subiti nella seconda frazione, ai microfoni di The United Stand: “La squadra non è stata professionale, questo non è il Manchester United, dobbiamo dimostrare altri standard. Si può perdere una partita ma non così. Nel primo tempo non abbiamo giocato male. Il secondo tempo non è accettabile. Ho visto 11 persone perdere la testa e non attenersi al nostro piano di gioco. Abbiamo deluso i nostri tifosi e la società”.