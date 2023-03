Taekwondo, Simone Alessio al primo posto nel ranking mondiale

Buone notizie dal mondo del taekwondo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Simone Alessio si trova infatti al primo posto sia nella classifica mondiale che in quella olimpica stilata dalla World Taekwondo. L’azzurro si è dichiarato molto orgoglioso di questo risultato, essendo l’unico sportivo italiano a detenere questo prestigioso riconoscimento. Alessio si è dichiarato molto orgoglioso di aver raggiunto tal traguardo e ha ammesso che il taekwondo italiano è “quello da battere”, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare duramente per mantenere la posizione di vertice nel panorama mondiale.