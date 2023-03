Bayern-Psg, nel settore ospiti anche gli ultras del Monaco 1860

Non solo i tifosi del Psg nel settore ospite dell’Allianz Arena per la sfida contro il Bayern Monaco in cui i parigini cercano la rimonta. Oltre ai 3.500 arrivati dalla Francia, infatti, a dar loro manforte ci saranno alcuni ultras del Monaco 1860, l’altra squadra della città bavarese, che ancora una volta vuole tifare contro i rivali storici e si “gemella” con i parigini nel ritorno degli ottavi di Champions League.