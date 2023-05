Taekwondo, Mondiali Baku 2023: domani l’esordio di Vito Dell’Aquila

Entrano nel vivo i Mondiali di taekwondo in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. E gli occhi sono tutti puntati su Vito Dell’Aquila, numero uno del ranking mondiale e campione del mondo in carica nella categoria fino ai 58 kg. L’azzurro farà il suo esordio domani insieme anche a Maristella Smiraglia che si cimenterà nella categoria -73kg, mentre Natalia D’Angelo scenderà sul quadrato nella categoria -67kg. Nel fine settimana appena trascorso, Giada Al Halwani ha gareggiato nella categoria -57kg. Dopo una vittoria convincente nel primo incontro contro la lettone Inese Tarvida, si è fermata agli ottavi di finale contro l’uzbeka Madina Mirabzalova.