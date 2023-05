Zazzaroni: “Per Pioli si parla di mercato sbagliato, per Allegri no. Due pesi e due misure”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio 24 a Tutti Convocati e si è espresso su Milan e Juventus e sulla situazione dei rispettivi tecnici, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, difendendo in particolar modo l’allenatore della Juventus: “Per Pioli si parla di mercato sbagliato, mentre per Allegri no e qui ci vedo due pesi e due misure. Da quando in estate Allegri ha detto che con la campagna acquisti estiva si aveva l’obbligo di provare a vincere lo scudetto poi sono successe un bel po’ di cose…”.

E ancora: “La Juve ha perso De Ligt, Morata, Dybala, McKennie, Bentancur e Kulusevski, al loro posto Miretti, Fagioli e Soulè. Bisogna fare questo tipo di analisi. Vi invito a giocare bene con un centrocampo come quello o con un attaccante che non la becca mai. Una stagione capita, è successo anche al Liverpool quest’anno”.