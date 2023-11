Taekwondo, primi tricolori ai Campionati Senior Cinture Nere 2023. Cito: “Pensiamo al ricambio generazionale”

Al via i Campionati Italiani Taekwondo Senior Cinture Nere 2023, di scena al Palaprometeo di Ancona. Otto le categorie in gara: quattro al maschile e quattro al femminile. I protagonisti della giornata sono stati Andrea Conti, vincitore nella categoria dei -54 kg, Teodoro Del Vecchio, che si aggiudicato il titolo nei -58 kg (la categoria olimpica di Vito Dell’Aquila) e, fra le donne, Sofia Zampetti, sul gradino più alto del podio dei -46 kg, dopo che qualche mese aveva vinto un’importantissima medaglia d’argento agli European Games di Cracovia.

Successi nel campo maschile anche per Daniel Lo Pinto (-63 kg) e per l’ucraino Andrii Chumachenko del team Taekwondo Humanitarian Foundation (THF Italia, nei -68 kg). Al femminile sorridono Ilenia Elisabetta Matonti (-49 kg), Anna Cuorvo (-53 kg) e Greta Guaita (-57 kg). Il Presidente della Fita, Angelo Cito, intervenuto in un momento di raduno con atleti e tecnici ha detto: “I Campionati Italiani sono un evento importantissimo. Il punto di partenza per poi pensare a quell’attività internazionale che ha visto l’Italia protagonista di tanti successi in questi anni. Vedo un’età media molto bassa, questo è positivo pensando al prossimo ricambio generazionale in vista dei Giochi di Los Angeles 2028”. Domani ultima giornata di gare con le seguenti categorie sui tatami: -74 kg, -80 kg, -87 kg, +87 kg al maschile e -62 kg, -67 kg, -73 kg e + 73 kg al femminile.