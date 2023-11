Francia-Gibilterra, due autogol in cinque minuti: ma sul secondo Thuram reclama la rete

Inizio da incubo per Gibilterra nel match contro la Francia. I Bleus sono chiaramente favoriti nei pronostici nella partita di qualificazioni agli Europei del 2024, ma l’avvio di gara è un tappeto rosso per Mbappè e compagni che già pregustano la scorpacciata di gol. Per ora però Gibilterra ha fatto tutta da sola o quasi. Prima l’autogol al 3′ di Santos. Due minuti dopo un’altra autorete, stavolta di Mouelhi. Qui però c’è un caso. Su una palla contesa ad un metro dalla porta, sembra essere di Marcus Thuram l’ultimo tocco in rete. La Uefa però non concede il secondo gol in nazionale all’attaccante dell’Inter. Il massimo organismo per ora assegna la rete allo sfortunato difensore. Nel tabellino spiccano quindi due autogol in cinque minuti.