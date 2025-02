Sopra gli 80 kg, ma con lo stesso talento di sempre. Nella sua nuova categoria (-87 kg, dopo il bronzo negli -80 alle Olimpiadi) Simone Alessio apre il quadriennio verso Los Angeles sul gradino più alto del podio nella prima giornata del Fujairah Open 2025, torneo WT di classe G-2, in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti, presso lo Sheikh Zayed Sport City. Il fuoriclasse azzurro – primo della classe nello scorso ranking di qualificazione olimpica – continua a scalare categorie di peso, senza però intaccare i risultati: campione mondiale 74 kg nel 2019, campione mondiale (ed europeo nel 2022) negli 80 kg nel 2023, bronzo negli 80 kg a Parigi 2024. Ora Alessio piazza un primissimo acuto anche negli -87kg.

Il cammino è iniziato agli ottavi di finale grazie alla vittoria per abbandono di Alkandari Yahyah (Kuwait). Nei quarti di finale, l’azzurro ha superato il polacco Szymon Piatkowski, imponendosi per 2-1, mentre in semifinale è arrivata la vittoria sull’iraniano Mohammad Hossein Yazdani, battuto per 2-0. Infine nella finalissima, Alessio ha avuto la meglio di un altro atleta iraniano, Ali Ahmadi, superato con il risultato di 2 round a 1. Non è l’unico sorriso nella spedizione azzurra. Sono infatti arrivate anche due medaglie di bronzo, grazie alle ottime prestazioni del campione d’Europa U21 Dennis Baretta, che sale sul podio nei -63 kg, e di Mattia Molin, protagonista tra i pesi massimi (+87 kg).

DOMANI TOCCA ALLE AZZURRE

Domani sarà il turno della competizione femminile. L’Italia si presenta al via con sei atlete. Giulia Galiero rappresenterà i colori azzurri nei -46kg, mentre Ilenia Elisabetta Matonti ed Elisa Al Halwani saranno in gara nei -53kg, Nei -57kg spazio a Giada Al Halwani e Lucia Pezzolla. Nei -67 kg toccherà a Natalia D’Angelo. C’è particolare curiosità per Matonti, unica rappresentante del taekwondo femminile italiano a Parigi, dove si fermò agli ottavi di finale per mano della turca Merve Dinçel. Matonti sale quindi di categoria dopo l’avventura olimpica nei 49kg. Ora inizia il cammino verso Los Angeles, dove la salernitana spera di essere protagonista dopo aver riportato l’Italia del taekwondo in una competizione femminile a cinque cerchi a 16 anni dall’ultima partecipazione azzurra. Gli ingredienti come l’età (21 anni da compiere ad ottobre) e il talento ci sono tutti.

-58 kg: Giuseppe Foti, Teodoro Del Vecchio, Andrea Conti

-63 kg: Dennis Baretta, 3° posto

-63 kg: Ludovico Iurlaro, Christian Santinelli

-68 kg: Davide Lupo

-74 kg: Angelo Mangione

-80 kg: Antonio Gerrone

-87 kg: Simone Alessio, 1° posto

-87 kg: Simone Alessio, Alexander Oberhofer

+87 kg: Mattia Molin 3° posto

+87 kg: Matteo De Angelis

Squadra Femminile 10 febbraio

-46 kg: Giulia Galiero

-53 kg: Ilenia Elisabetta Matonti, Elisa Al Halwani

-57 kg: Giada Al Halwani, Lucia Pezzolla

-67 kg: Natalia D’Angelo