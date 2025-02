Modena ferma Civitanova per 3-1 nella partita valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025. E’ questo il risultato di maggior rilievo della domenica pallavolistica maschile. Nel corso del pomeriggio, sono andate in scena diverse altre partite: Verona ha battuto Monza per 3-0, con la squadra brianzola che rimane ultima in classifica. Successo anche per Perugia, vincente per 3-1 contro Grottazzolina e ora in cima alla classifica in solitaria. Tra Taranto e Cisterna è poi finita al tie break per 2-3, mentre Milano ha piegato Padova 3-1.

VERONA-MONZA

Verona vince contro Monza per 3-0. I padroni di casa si dimostrano decisi già nel corso del primo set della partita, mentre i monzesi appaiono in difficoltà e rimangono a distanza di alcune lunghezze. Sul finale, Verona dà lo strappo decisivo e firma un convincente 25-18. Monza riesce a entrare maggiormente in partita durante la frazione successiva, senza però riuscire a raggiungere gli avversari. I veronesi restano in cattedra, chiudendo i giochi con cinque punti di vantaggio sul 25-20. Il terzo e ultimo parziale segue un copione simile a quelli visti nei set precedenti: Monza vive momenti di difficoltà, Verona rimane costante. La squadra di casa mette un punto fermo al match, vincendo per 25-21.

GROTTAZZOLINA-PERUGIA

Perugia ha la meglio su Grottazzolina, vincendo in trasferta per 1-3. I Block Devils controllano il ritmo del primo set, prendendo il largo in breve tempo e lasciando gli avversari a distanza. Il parziale di apertura va nelle mani di Perugia, che firma il 17-25. Grottazzolina entra in partita durante il set successivo, mettendo in difficoltà i perugini. La frazione si dimostra equilibrata, con i padroni di casa che riescono a mettere la testa avanti nella fase cruciale e a vincere per 25-23, prolungando la partita. Il terzo set vede salire in cattedra una Perugia decisa, che si impone con tenacia sui rivali. Grottazzolina fatica a mantenere il ritmo di gioco della capolista e si arrende per 16-25. Durante il quarto set, la formazione di casa ritrova la fiducia dimostrata nel secondo parziale, con Perugia che però rimane avanti. La partita si conclude con il successo degli ospiti per 23-25.

MODENA-CIVITANOVA

Modena ha la meglio su Civitanova per 3-1. La squadra di casa ha la meglio nel primo set, nel corso del quale riesce a dare uno strappo vincente sul finale, chiudendolo con cinque punti di vantaggio sugli ospiti con un 25-20. La Lube appare in difficoltà anche nel corso del parziale successivo, con Modena che ne approfitta per ottenere il vantaggio anche nel secondo set. I padroni di casa si portano infatti avanti, fino a ottenere un convincente 25-21. Durante il terzo set, Civitanova riesce a scendere in partita, mettendo in difficoltà gli avversari. Modena si ritrova a inseguire, senza riuscire a rispondere. Il parziale va nelle mani degli ospiti per 22-25 e la partita si allunga di un altro set. Nel quarto e ultimo set, i modenesi tornano in cattedra, mentre la scintilla di Civitanova sembra spegnersi. Modena conquista il 25-19 e vince il match.

TARANTO-CISTERNA

Cisterna la spunta su Taranto per 2-3. La partita tra le due squadre si dimostra fortemente equilibrata, con una lotta punto a punto che rimane protagonista dell’intero incontro. Nel corso del primo parziale, Taranto riesce ad avere la meglio sul finale, ottenendo il set ai danni di Cisterna per 25-23. La formazione ospite non tarda a rispondere e lo fa mettendo la testa avanti in un secondo set anch’esso combattuto. Il parziale termina in favore di Cisterna per 23-25. La squadra in trasferta ottiene anche il set successivo, che si conclude nuovamente per 23-25. Nel corso del quarto set, Taranto torna in vantaggio di pochi ma vitali punti. Il sestetto di casa firma un 25-22 che porta la partita al tie break. Il set aggiuntivo inizia in equilibrio, con Cisterna che allunga nel finale e va a chiudere per 11-15.

MILANO-PADOVA

Milano ha la meglio su Padova per 3-1. Il match, rivelatosi molto equilibrato, si apre con un set combattuto. Le due squadre superano il muro dei 25 punti, con Milano che riesce a ottenere il parziale sul 27-25. Padova risponde agli avversari lombardi nel set successivo, riuscendo a ottenere un vantaggio limitato ma fondamentale. La formazione in trasferta la spunta, collezionando il 22-25. Il punteggio si ribalta nel corso del terzo set, nel quale Milano si porta nuovamente avanti nel risultato generale. I padroni di casa firmano il 25-22 e ottengono il 2-1. Nel quarto set, si sfiora più volte il tie-break. Le due squadre dimostrano una grande ambizione e voglia di vincere e il parziale termina oltre i 25 punti, per la seconda volta in serata. Solo dopo una serie di scambi da cardiopalma, Milano riesce a portare a casa il risultato per 27-25.