Francesca Matuella dell’Arco Climbing e Mattia Salvatore della Gollum Climbing Academy sono i vincitori della prima tappa di Coppa Italia Boulder, conclusasi quest’oggi, nel tardo pomeriggio, al Crazy Center di Prato. Nella gara maschile c’è stato il trionfo di uno dei giovani più attesi della manifestazione. Pescarese classe 2006, Salvatore lo scorso anno è stato già campione italiano giovanile di arrampicata nella categoria Under 20 e questa sua nuova annata non poteva partire meglio. Con un punteggio di 74.4 il giovane atleta abruzzese ha superato la concorrenza di Davide Marco Colombo delle Fiamme Oro, secondo con uno score complessivo di 69.8. Sul terzo gradino del podio è invece salito con 49.6 di punteggio Nicolò Sartirana, il rappresentate del Centro Sportivo Esercito e detentore del titolo di Campione italiano Boulder conquistato lo scorso marzo a Roma. A chiudere la classifica Pietro Biagini (Kundalini SSD SRL) con 44.6; Michele Bono (B-Side SSD ARL) con 44.3; Niccolò Anthony Salvatore (Gollum Climbing Academy) con 34.3.

Classe 2006 anche la vincitrice della prova femminile, quella Francesca Matuella che lo scorso anno già si è fatta conoscere in contesti internazionali come la Coppa Europa Giovanile. L’atleta di Trento si è aggiudicata una finale lottatissima che l’ha vista sfidare fino all’ultimo tentativo Stella Giacani (The Change SSD Arl). Entrambe hanno chiuso con uno score di 59.6, ma a premiare l’atleta dell’Arco Climbing i minori tentativi per raggiungere un top. Medaglia di bronzo Irina Daziano, rappresentante dell’Inout Chiusa di Pesio con 44.5. A chiudere la classifica di questa finale Leonie Hofeer (AVS Passeier), Giulia Medici (SSD Sport Promotion) e Viola Bergamelli (The Forge Climb ASD).

I prossimi appuntamenti

Archiviato questo primo fine settimana della nuova stagione sportiva, la Coppa Italia Boulder si trasferirà in Lombardia, e più precisamente presso il Lezard di Mozzate (Como) il 22-23 febbraio per il secondo impegno. Dopo un mese, il 29 e 30 marzo, la terza tappa a Modena. In mezzo, l’1 e 2 marzo, a Genova partirà la Coppa Italia Giovanile (U15-17), per offrire uno primo sguardo su quelli che saranno i protagonisti del futuro; la seconda tappa sarà a Verona il 5 e 6 aprile. Bisognerà attendere il fine settimana del 15-16 marzo per lo start del Campionato Italiano Boulder, con i migliori atleti del Bel Paese protagonisti presso il centro di arrampicata Monkey Island di Roma.

Il 22 marzo prenderà il via la Coppa Italia di Speed e Brugherio (MB), con la specialità che poi vedrà il clou il 28 giugno con il Campionato Italiano a San Tomaso Agordino (BL). Infine, il circuito di Coppa Italia Lead partirà ad aprile a Casalecchio di Reno (in contemporanea con la 2° prova di Coppa Italia Speed). Il Campionato Italiano di Lead chiuderà la stagione agonistica italiana il 4-5 ottobre presso il Centro Federale di Arco.